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Галерея ⟩ Король и королева Швеции почтили память жертв коммунизма

rus.postimees.ee
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Перед праздничным ужином королевская чета, находящаяся в Эстонии с трехдневным визитом, посетила мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ.

На Маарьямяэ Их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия зажгли свечи в память о жертвах коммунизма.

Королевская чета прибыла в Эстонию по приглашению президента Алара Кариса. Их сопровождают министр иностранных дел Тобиас Бильстрем, министр обороны Пол Йонссон и министр международного сотрудничества в целях развития и внешней торговли Йохан Форссел в качестве представителей шведского правительства.

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