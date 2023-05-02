Галерея ⟩ Король и королева Швеции почтили память жертв коммунизма

Перед праздничным ужином королевская чета, находящаяся в Эстонии с трехдневным визитом, посетила мемориал жертвам коммунизма на Маарьямяэ.
На Маарьямяэ Их Величества король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия зажгли свечи в память о жертвах коммунизма.
Королевская чета прибыла в Эстонию по приглашению президента Алара Кариса. Их сопровождают министр иностранных дел Тобиас Бильстрем, министр обороны Пол Йонссон и министр международного сотрудничества в целях развития и внешней торговли Йохан Форссел в качестве представителей шведского правительства.
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