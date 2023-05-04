ВИДЕО ⟩ «И оставлять их неправильно, и депортировать неправильно»: таллиннцы о непродлении ВНЖ студентам из России

Вчера совет ректоров вузов Эстонии направил в правительство письмо с просьбой сделать исключение для проходящих обучение студентов из России с гражданством РФ. Согласно постановлению правительства от 8 апреля 2022 года, граждане РФ, получающие высшее образование в Эстонии, не имеют права продолжать обучение на следующей ступени образования или трудоустроиться на территории Эстонии, если они не имеют иного основания для пребывания в стране, кроме ВНЖ по учебе. Министерство образования уже поддержало просьбу руководителей высших учебных заведений сделать исключение для российских студентов по вопросу ВНЖ.