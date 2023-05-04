Сегодня в Эстонии объектами санкционной политики являются 178 российских студентов, которые заканчивает курс обучения этой весной: они не смогут продлить вид на жительство. Большинство из них желает продолжить учебу в Эстонии или же готовы приступить к работе по своей специальности. Rus.Postimees поинтересовался, как таллиннцы относятся к санкциям в отношении студентов из России.
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ВИДЕО ⟩ «И оставлять их неправильно, и депортировать неправильно»: таллиннцы о непродлении ВНЖ студентам из России
Вчера совет ректоров вузов Эстонии направил в правительство письмо с просьбой сделать исключение для проходящих обучение студентов из России с гражданством РФ. Согласно постановлению правительства от 8 апреля 2022 года, граждане РФ, получающие высшее образование в Эстонии, не имеют права продолжать обучение на следующей ступени образования или трудоустроиться на территории Эстонии, если они не имеют иного основания для пребывания в стране, кроме ВНЖ по учебе. Министерство образования уже поддержало просьбу руководителей высших учебных заведений сделать исключение для российских студентов по вопросу ВНЖ.
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