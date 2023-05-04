Эстонские университеты борются за российских студентов и ученых

Почти треть учебных мест, которые будут созданы в Тартуском университете, появятся в Нарвском колледже.

В среду Совет ректоров эстонских вузов обратился к правительству с предложением пересмотреть сакционную политику в отношении российских студентов. По их мнению граждане России, которые сейчас учатся в эстонских вузах, могли бы закончить обучение в Эстонии и остаться здесь работать.