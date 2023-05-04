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Эстонские университеты борются за российских студентов и ученых

Правительство обсудит санкционные исключения для граждан РФ
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Почти треть учебных мест, которые будут созданы в Тартуском университете, появятся в Нарвском колледже.
Почти треть учебных мест, которые будут созданы в Тартуском университете, появятся в Нарвском колледже. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

В среду Совет ректоров эстонских вузов обратился к правительству с предложением пересмотреть сакционную политику в отношении российских студентов. По их мнению граждане России, которые сейчас учатся в эстонских вузах, могли бы закончить обучение в Эстонии и остаться здесь работать.

По данным Совета ректоров, в эстонских вузах учатся 342 студента с российским гражданством, 178 из них должны закончить обучение этой весной. Многие из них хотят продолжить обучение в высших учебных заведениях Эстонии на следующем уровне образования (магистратура, докторантура) или остаться здесь работать.

Год ограничений и сомнений

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