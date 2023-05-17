«Не помог даже суд»: клиенты известного магазина продолжают жаловаться, но из черного списка компанию убрали

«В октябре 2022 года мы заказали диван в интернет-магазине comfy.ee. Заказ в размере 1150 евро был оплачен нами сразу», - рассказала Rus.Postimees Дарья и добавила, что диван должны были доставить не позднее первых чисел января. Но товар не прибыл в назначенный срок, и тогда Дарья начала пробовать связаться с компанией.

«К сожалению, ничего кроме е-мейла этой фирмы нам найти не удалось. Мы отправили запрос для выяснения статуса нашего заказа. Ответ пришел спустя три недели», - сказала она. Компания ответила, что диван будет готов на следующей неделе, а доставка соответственно осуществится спустя две недели, но, по словам Дарьи, этого так и не произошло.

«Прождав две недели и не получив ни дивана, ни звонка, ни е-мейла, мы снова написали. Спустя неделю нам пришел ответ, что диван будет доставлен на следующей неделе», - рассказала Дарья, но добавила, что диван вновь не был доставлен. Тогда она решила обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), который для возврата денег посоветовал ей обратиться в суд.

Магазин был в черном списке, но больше - нет

На сайте TTJA можно увидеть, что начиная с 2022 года к фирме Germdec OÜ, которая владеет интернет-магазином Comfy.ee, предъявлено 16 претензии, и вердикты по ним все в пользу потребителей.