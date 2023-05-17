В редакцию Rus.Postimees обратилась читательница, которая утверждает, что заказала в интернет-магазине conmfy.ee диван, но в итоге не получила заказанный товар, а деньги не удалось вернуть даже через суд. Магазин свою вину отрицает, а Департамент защиты прав потребителей и технического надзора даже убрал эту компанию из своего черного списка.
«Не помог даже суд»: клиенты известного магазина продолжают жаловаться, но из черного списка компанию убрали
«В октябре 2022 года мы заказали диван в интернет-магазине comfy.ee. Заказ в размере 1150 евро был оплачен нами сразу», - рассказала Rus.Postimees Дарья и добавила, что диван должны были доставить не позднее первых чисел января. Но товар не прибыл в назначенный срок, и тогда Дарья начала пробовать связаться с компанией.
«К сожалению, ничего кроме е-мейла этой фирмы нам найти не удалось. Мы отправили запрос для выяснения статуса нашего заказа. Ответ пришел спустя три недели», - сказала она. Компания ответила, что диван будет готов на следующей неделе, а доставка соответственно осуществится спустя две недели, но, по словам Дарьи, этого так и не произошло.
«Прождав две недели и не получив ни дивана, ни звонка, ни е-мейла, мы снова написали. Спустя неделю нам пришел ответ, что диван будет доставлен на следующей неделе», - рассказала Дарья, но добавила, что диван вновь не был доставлен. Тогда она решила обратиться в Департамент защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA), который для возврата денег посоветовал ей обратиться в суд.
Магазин был в черном списке, но больше - нет
На сайте TTJA можно увидеть, что начиная с 2022 года к фирме Germdec OÜ, которая владеет интернет-магазином Comfy.ee, предъявлено 16 претензии, и вердикты по ним все в пользу потребителей.
Rus.Postimees писал еще в прошлом году об этом магазине, и тогда он был в черном списке TTJA, но теперь Департамент решил его оттуда убрать.
«Торговец прилагал значительные усилия для поиска решений по преодолению возникших трудностей. На данный момент мы можем отметить, что в результате усилий торговца все решения Комиссии по потребительским спорам были выполнены, и поэтому Germdec OÜ больше не находится в черном списке», - сказала Rus.Postimees руководитель отдела предпринимательства Департамента защиты потребителей и технического надзора Ульрика Паавле.
Паавле подтвердила, что Дарья действительно обращалась в TTJA, но ее заявление не стали рассматривать, так как компания тогда находилась в черном списке. Вместо этого Дарье порекомендовали обратиться в суд для ускоренного порядка оплаты, который дает большую вероятность исполнения.
«На сегодня торговец выполнил более ранние решения комиссии по потребительским спорам, и теперь мы вновь рассматриваем жалобы на эту компанию», - сказала она.
Решение Комиссии по рассмотрению потребительских жалоб является необязательным для исполнения. Если продавец не выполнит решение в течение 30 дней, он будет внесен в список продавцов, не выполнивших решения, и будет находиться в нем до исполнения решения, но не более 12 месяцев.
Суд вынес решение, но толку мало
Дарья говорит, что перед тем, как обратиться в суд, она решила в последний раз выйти на контакт с интернет-магазином.
«Подписав письмо "kohtukutse", я попросила вернуть деньги за свой заказ за одну неделю, пригрозив обращением в суд. Ответ на мое письмо пришел спустя три минуты», - рассказывает она и добавляет, что в ответе ей вновь пообещали вернуть всю задолженность в назначенный срок, но этого не произошло, и дело дошло до суда.
В Пярнуском уездном суде подтвердили Rus.Postimees, что Дарья действительно обращалась в суд, и фирме было выписано платежное поручение, обязывающее должника Germdec OÜ выплатить заявителю долг, возместить государственную пошлину и судебные расходы.
«В отношении этой фирмы зарегистрировано 83 процедуры платежных поручений. 77 дел были признаны окончательными, а шесть находятся в письменном производстве», - сказала пресс-секретарь Пярнуского уездного суда Хеди Таммелехт. Она добавила, что наименьшее требование составляет 26 евро, а наибольшее - 4587 евро.
Дарья говорит, что фирме было отправлено судебное письмо, но никакой реакции не поступило, и даже после этого она не увидела своих денег. «К потраченным 1150 евро за заказ добавились 85 евро за бесполезную помощь суда», - говорит она.
«Ваше дело не имеет перспектив»
В суде ей посоветовали обратиться к судебному исполнителю, что Дарья и сделала, но результата это не дало. По ее словам, судебный исполнитель заявил, что банковские счета фирмы Germdec OÜ якобы арестованы, а имущества у них нет. «Ваше дело не имеет никаких перспектив. Таких пострадавших от деятельности этой фирмы более 60 человек. Забудьте про ваши деньги», - приводит Дарья слова судебного исполнителя.
По словам Дарьи, этим судебным исполнителем был Олег Сиротин. В ответе Rus.Postimees Сиротин
не подтвердил, но и не опроверг слова, которые ему приписывает Дарья.
«Действительно, невозможно взыскать все требования, предъявляемые к судебным приставам. Успех зависит от финансового положения должника и его платежеспособности», - рассказала канцлер Палаты судебных представителей и управляющих банкротством Хелен Ривес и добавила, что защита персональных данных не дает судебным исполнителям права давать развернутые ответы по вопросам, которые касаются финансового положения конкретных компаний.
«Если у должника нет ничего на банковских счетах и нет активов, которые можно продать для покрытия долга, перспективы взыскания отсутствуют», - сказала Ривес. По ее словам, исполнительное производство является одним из последних этапов в цепочке взыскания долга. Этому предшествует этап переговоров между сторонами, использование услуг по взысканию долга и судебное разбирательство как одно из условий для обращения к судебному приставу. Все это дает должнику довольно длительный срок. «Поэтому устранение последствий является гораздо более обременительным, тягостным и дорогостоящим, чем проведение подготовительной работы по минимизации рисков использования услуг электронной коммерции», - заключила Ривес.
Денег якобы нет, но реклама есть
Многие пользователи соцсетей могли заметить рекламу интернет-магазина comfy.ee в своей ленте в Facebook. Компания по сей день продолжает покупать рекламу, что странно, если слова об арестованных счетах являются правдой. Также реклама этого магазина еще в мае всплывала в поисковом сервисе Google.
С финансовым положением компании можно немного ознакомиться на сайте рейтингового сервиса Storybook. Согласно сайту, у компании числится налоговый долг в размере 21 930 евро, а вот частные долги отсутствуют. Доход компании в первом квартале 2021 составил 15 686 евро, а расходов немного меньше - 14 028 евро. Репутационный рейтинг, который сайт высчитывает с помощью различных алгоритмов, составляет -5688 - это очень плохой результат. Еще более печальная картина с кредитным рейтингом, который составляет 0,99. Для понимания, один балл, это максимально худший возможный результат. Из-за этого сайт Storybook маркирует компанию как рискованную и не советует с ней иметь дела.
«Виноваты поставщики»
«Подавляющее большинство наших клиентов получают свой заказ в течение срока, указанного на сайте, - сказал Rus.Postimees владелец интернет-магазина comfy.ee Маргус Сиймо. - Однако в связи с трудностями доставки, возникающими у зарубежных партнеров, действительно, случались ситуации, когда время ожидания превышало указанное на сайте». По его словам, компания ежедневно прилагает усилия, чтобы избежать подобных ситуаций, и они благодарят клиентов за их терпение и понимание.
Однако обвинения Дарьи он опровергает. «Утверждение, что клиенты не могут получить свои деньги даже через судебного исполнителя, не соответствует действительности, и наши счета не заморожены», - сказал Сиймо и при возникновении проблем с доставкой товара предложил обращаться в службу поддержки интернет-магазина.
«Мы продолжим поставлять продукцию нашим клиентам и будем работать над тем, чтобы все поставки осуществлялись как можно быстрее», - заключил он.