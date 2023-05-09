ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ «Молчать Нельзя Протестовать»: цена антивоенного протеста в путинской России

Жителей России в последние месяцы на самых разных уровнях упрекают в том, что они не проявляют достаточной решительности в антивоенных выступлениях или даже поддерживают российскую агрессию против Украины. О том, как россияне все-таки протестуют против войны в Украине, и почему после начала полномасштабного военного вторжения мы пока все-таки не наблюдаем в России массового антивоенного протеста, пишет докторантка Тартуского университета (Институт Шютте) Наталья Ковыляева.
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и портала Rus.Postimees.
С начала российского полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года получило широкое распространение мнение, что россияне склонны поддерживать т. н. «специальную военную операцию» или войну в Украине. Эта мысль зачастую подкрепляется аргументами о том, что россияне не выходят на протесты, не меняют политический режим и, в целом, являются пособниками путинского режима из-за своей якобы пассивности и неумения организовывать массовые акции протеста против российской агрессии.
Без сомнений, нет недостатка в россиянах, которые на вопрос «Вы лично поддерживаете или нет действия российских вооруженных сил в Украине» дают положительный ответ. Согласно одному из последних опросов «Левада-центра», проведенному в апреле 2023 года, такой ответ выбрали 75% респондентов (при этом вариант «определенно да» предпочли 43%, а «скорее да» - 32%).
Зачистка пространства для протеста началась задолго до начала войны
Однако немедленно делать на основании этих данных выводы о тотальной поддержке войны в Украине и отсутствии антивоенного движения в России, отсутствии сопротивления режиму не следует, поскольку нужно понимать те политические условия, которые сложились в авторитарной России за последние пару десятилетий и создали огромное количество препятствий для массового протеста, а теперь - и конкретно для выражения несогласия с войной, развязанной путинским режимом в Украине.
Несмотря на постоянно усиливающиеся репрессии, отсутствие политических лидеров среди оппонентов путинскому режиму (одни либо уже убиты, либо находятся в тюрьме, другие пребывают в вынужденной эмиграции), ограниченные возможности и ресурсы для протеста, россияне продолжают выходить на антивоенные митинги. Их задерживает полиция, они делают антивоенные высказывания в соцсетях, разными способами поддерживают Украину и ее жителей.
Они помогают ВСУ, вступают в легион «Свобода России», сражающийся с путинской армией в Украине, поджигают военкоматы, занимаются партизанской деятельностью внутри России, помогают организациям, осуществляющим помощь украинским беженцам, и пытаются всеми возможными способами остановить войну в Украине, находясь при этом как внутри, так и за пределами Российской Федерации.
По данным правозащитного проекта ОВД-Инфо на 21 апреля 2023 года, за 14 месяцев войны около 20 000 человек оказались задержанными за участие в антивоенных акциях. На 6561 гражданина были заведены административные дела за так называемую «дискредитацию», а 537 человек проходят по уголовным статьям за участие в антивоенных митингах или выражение своей антивоенной позиции.
При этом часть граждан подвергаются и другим видам репрессий, исполнителями которых зачастую являются лояльные путинскому режиму граждане РФ. Эти репрессии включают порчу имущества, увольнения, отчисления из высших учебных заведений, угрозы, пытки и избиения, телесные повреждения, а также участившиеся за год с лишним войны «доносы», широко практиковавшиеся во времена существования Советского Союза.
По данным ОВД-Инфо, за последние 14 месяцев россиян задерживали за публикацию антивоенных постов, за любую антивоенную символику (пацифики, значки, антивоенные надписи, желто-синие и зеленые ленты на одежде и аксессуары, наклейки на автомобилях или окнах домов), за выражение поддержки Украине, протесты против ограничений на распространение информации о войне, против военной цензуры, против Z- и V-символов.
При этом нельзя утверждать, что репрессии путинского режима против активных граждан возникли из ниоткуда, словно обрушившись с потолка после 24 февраля. За последние два десятилетия, начиная с самого начала первого срока президентства Владимира Путина, свободы в России уничтожались постепенно, накрывая сначала свободу независимой прессы и журналистики, уничтожая политических оппонентов путем отравлений ядами и другими веществами, надуманными сроками и посадками в тюрьмы, убийствами политиков, общественных деятелей и журналистов, ограничениями для негосударственных и правозащитных организаций (законы об иностранных агентах, закон о нежелательных организациях).
После массовых протестов 2012-2013 гг. против результатов выборов в Государственную Думу РФ и последующей «рокировки» Медведев-Путин, российские власти приняли ряд законов, ограничивающих право на свободные собрания, свободу слова и мысли. С каждым годом уровень репрессий усиливался, и задержания на протестах, избиения протестующих полицией, уголовные преследования за неповиновение сотрудникам полиции стали новой нормой уже с середины 2010-х.
С каждым годом протестные акции становятся в России все более рискованным занятием
Это неизменно увеличивало цену участия в любых акциях, связанных с политикой в России. Люди могли не только потерять работу, источники заработка, но и провести несколько лет в российской тюрьме, оказаться в вынужденной эмиграции или погибнуть от пуль или яда.
С начала войны репрессии только усилились и стали куда более жесткими. Россия после 24 февраля 2022 стала похожа на Беларусь после протестов 2020 года, где активистки и активисты подверглись жесточайшим репрессиям, многие были вынуждены уехать в связи с уголовными преследованиями, политические лидеры и оппоненты Лукашенко были приговорены к долгим тюремным срокам.
Примерно то же мы сейчас наблюдаем в случае с видными деятелями российской оппозиции - Алексеем Навальным, Ильей Яшиным, Владимиром Кара-Мурзой. Путинский режим решил бороться с ними путем долгих тюремных сроков: 8 лет - приговор Илье Яшину, 25 лет - Владимиру Кара-Мурзе, 30 лет грозит Алексею Навальному, который уже находится в заключении с января 2021 года.
Кажется, что путинский режим решил «пойти ва-банк», наплевав на международные конвенции и принципы, права человека и соблюдение хоть каких-то норм цивилизованного мира. После 24 февраля 2022 года есть ощущение, что Кремль и поддерживающие его решения граждане РФ развязали полномасштабную войну не только с Украиной, но и с остатками гражданского общества в России.
Под каток репрессий попадают не только активные оппозиционеры, но и обычные граждане
Поэтому путинский режим предпочитает демонстрировать высокую репрессивность, что выражается в репрессиях не только против очевидных оппозиционеров, но и против обычных граждан, ранее активно не участвовавших в каких-то протестах и не интересующихся политикой, но решивших выразить протест против полномасштабного вторжения и гибели мирных жителей Украины. Такие действия режима позволяют запугать и заставить замолчать не только несогласных и имеющих активную позицию по поводу войны, но и тех сомневающихся, кто предпочитает вести себя потише, но при этом понимает, что в стране «происходит что-то не то».
В такой ситуации активистам и политическим оппонентам режима приходится искать новые способы и тактики для выражения протеста и несогласия с действиями в Украине. Низовым активисткам и активистам, которые все еще находятся в России, нужно постоянно адаптироваться под быстро меняющиеся условия. Для этого они используют креативные тактики протеста, как онлайн-тактики (преимущественно в социальных сетях), так и на улицах городов, в своих дворах и подъездах, в разговорах и коммуникациях с прохожими и родственниками.
В антивоенном движении очень звучен женский голос
К примеру, Феминистское антивоенное сопротивление, которое возникло на второй день войны, 25 февраля 2022 года, с манифеста инициативной группы, опубликованного в Jacobin Magazine, с требованиями остановить войну и выступать против патриархата и милитаризма, использует смешанные тактики для протеста в России. Сегодня Телеграм-канал движения насчитывает более 38 000 подписчиков и подписчиц, часть из которых являются активистками движения ФАС и действуют как внутри России, так и за рубежом.
По официальным данным ФАС, ячейки движения функционируют в более чем 20 странах, среди которых - Эстония, Латвия, Литва, Германия, Бельгия, Франция, Италия, Испания, Великобритания, Армения, Грузия и др. Движение постоянно придумывает креативные акции протеста для участниц, находящихся в России, которые позволяют им продолжать протестовать против войны, путинского режима и патриархата, но при этом не быть задержанными или оказаться преследуемыми по введенной с начала войны статье о «дискредитации» российской армии и закону о фейках.
Несмотря на осторожные действия и постоянно обновляемые памятки о том, как не оказаться задержанными, активисткам не всегда удается не попасть под каток репрессивной машины. С начала войны активистки ФАС подверглись задержаниям и обыскам в связи с акциями протеста против войны, распространением антивоенных листовок или газет (например, газеты «Женская правда»), публичными постами в соцсетях.
Часть активистов и активисток были вынуждены покинуть страну в связи с грозившими им уголовными преследованиями, а также для свободного выражения мнения о действиях российского режима в соцсетях, координации протеста внутри и за пределами России, возможности помогать антивоенному движению в России всеми доступными способами, включая прорыв информационной блокады, финансовой и юридической помощью для задержанных и пытающихся уехать, психологической поддержкой для выгорающих активисток.
За 14 месяцев войны активисткам удалось провести впечатляющее количество ярких акций в России и за рубежом. Подобно израильским и югославским «женщинам в черном», феминистки в России неоднократно выходили на улицы и площади городов, где стояли полностью одетые в черное и коммуницировали с прохожими на темы войны в Украине, ее последствий и горя, которое она приносит для обеих сторон.
Используя арт-практики и опыт арт-активизма, связанный с публичными перформансами и инсталляциями, фемактивистки устанавливали кресты во дворах российских многоэтажек и публичных парках, площадях, в память погибших при российских бомбежках Мариуполя (акция «Мариуполь 5000»), таким образом пытаясь делокализовать последствия войны и сделать ее ближе и ощутимее для российского обывателя.
Пытаясь наладить коммуникацию с матерями, бабушками, сестрами и тетями российских солдат и поменять их точку зрения по отношению к войне, феминистки выпускали антивоенные открытки, стилизованные под популярные открытки, распространяемые в «Одноклассниках», «Вконтакте», Ватсапе и других мессенджерах.
Такие открытки были приурочены к Пасхе, 1 мая, 9 мая, 23 февраля - праздничным дням, когда такие открытки пользуются большой популярностью и обычно рассылаются родственникам, друзьям и знакомым через соцсети. Одновременно ФАС-активистки всячески поддерживали активисток из регионов, национальных республик и округов РФ, присоединившись к манифесту «Голоса нацменок» и продвигая деколониальный дискурс среди российских оппозиционных движений.
«Молчать Нельзя Протестовать» - есть две возможности поставить запятую в этой фразе, и при этом оба варианта будут характеризовать ситуацию в путинской России, ведущей войну в соседней стране и ежедневно убивающей ее мирных жителей; в России, которая уничтожала собственное гражданское общество на протяжении последних двух десятилетий. Несмотря на это, мы все становимся - на примере ФАС и других антивоенных и сопротивляющихся путинскому режиму активисток - свидетелями того, как «цветы могут прорасти из асфальта» даже в самых жестких условиях и стать надеждой на победу в битве добра с путинским злом.