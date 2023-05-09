ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ «Молчать Нельзя Протестовать»: цена антивоенного протеста в путинской России

Кажется, что путинский режим решил «пойти ва-банк», наплевав на международные конвенции и принципы, права человека и соблюдение хоть каких-то норм цивилизованного мира. После 24 февраля 2022 года есть ощущение, что Кремль и поддерживающие его решения граждане РФ развязали полномасштабную войну не только с Украиной, но и с остатками гражданского общества в России.

Под каток репрессий попадают не только активные оппозиционеры, но и обычные граждане

Поэтому путинский режим предпочитает демонстрировать высокую репрессивность, что выражается в репрессиях не только против очевидных оппозиционеров, но и против обычных граждан, ранее активно не участвовавших в каких-то протестах и не интересующихся политикой, но решивших выразить протест против полномасштабного вторжения и гибели мирных жителей Украины. Такие действия режима позволяют запугать и заставить замолчать не только несогласных и имеющих активную позицию по поводу войны, но и тех сомневающихся, кто предпочитает вести себя потише, но при этом понимает, что в стране «происходит что-то не то».