Суд в качестве наказания отправил провокатора с георгиевской ленточкой в арестный дом

Суд приговорил мужчину к 15 дням заключения, один день из которых он уже отбыл. Оставшиеся 14 дней должны быть отбыты не позднее 4 июля, так что Ломп теперь может выбрать удобное для себя время. Он еще может обжаловать это решение.

Ломп привлек внимание полиции 24 февраля в 10 часов утра у Эстонского драматического театра. Согласно обвинению, он нес георгиевский ленточку - символ, поддерживающий или оправдывающий акт агрессии и геноцида со стороны Российской Федерации.

Согласно собственному объяснению Ломпа, он держал ленточку в кармане, пока она случайно не выпала. К тому времени, когда полиция добралась до него, он успел спрятать ленточку в карман.

Ломп купил ленточку накануне, 23 февраля, в антикварном магазине на Центральном рынке. Как во время слушания дела, так и после Ломп утверждал, что это задача полиции - следить за тем, чтобы георгиевских ленточек вообще не было в продаже. В какой-то момент он также сказал в суде, что хотел посмотреть, как отреагирует полиция.