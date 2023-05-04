Суд в качестве наказания отправил провокатора с георгиевской ленточкой в арестный дом

Калле Ломп (55), который в прошлом году был осужден за то, что изображал Z-символику перед окнами гостиничного ресторана, служившего столовой для украинских военных беженцев, в четверг в Харьюском уездном суде был вынесен приговор за следующий проступок: Ломп, который 24 февраля носил георгиевскую ленточку, в качестве наказания должен отправиться в арестный дом на две недели.
Суд приговорил мужчину к 15 дням заключения, один день из которых он уже отбыл. Оставшиеся 14 дней должны быть отбыты не позднее 4 июля, так что Ломп теперь может выбрать удобное для себя время. Он еще может обжаловать это решение.
Ломп привлек внимание полиции 24 февраля в 10 часов утра у Эстонского драматического театра. Согласно обвинению, он нес георгиевский ленточку - символ, поддерживающий или оправдывающий акт агрессии и геноцида со стороны Российской Федерации.
Согласно собственному объяснению Ломпа, он держал ленточку в кармане, пока она случайно не выпала. К тому времени, когда полиция добралась до него, он успел спрятать ленточку в карман.
Ломп купил ленточку накануне, 23 февраля, в антикварном магазине на Центральном рынке. Как во время слушания дела, так и после Ломп утверждал, что это задача полиции - следить за тем, чтобы георгиевских ленточек вообще не было в продаже. В какой-то момент он также сказал в суде, что хотел посмотреть, как отреагирует полиция.
Помощник полицейского Маркус Кийль вспоминает, что Ломп был не очень сговорчив, уклонялся от вопросов и отказывался предъявить документы. Среди прочего, Ломп, признался, что с этой ленточкой он планировал пойти на парад.