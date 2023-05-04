«Мы все хотели бы видеть в Гааге другого Владимира»: Зеленский выступил в Международном уголовном суде

«Мы все хотели бы видеть в Гааге другого Владимира - того, который заслуживает быть осужденным за преступные действия», - сказал президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Международном уголовном суде с большой речью.

«Уверен, что это произойдет, когда мы победим», - добавил он.

МУС в марте выписал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей.

По словам украинского президента, только в апреле россиянами, ведущими войну в Украине, было совершено 6139 военных преступлений.

Зеленский заявил, что в результате этих преступлений погибли 207 мирных жителей Украины, в том числе 11 детей.

Он упомянул вчерашний российский обстрел Херсона, в результате которого 23 человека погибли и еще 49 получили ранения.

Зеленский и присутствующие почтили минутой молчания память погибших с начала российского вторжения в Украину. Фото: BBC

Президент Украины сказал, что в этой войне на карту поставлена судьба не только одной страны, добавив, что мы «не можем остановить агрессивные войны, но можем победить агрессию как преступную идею, которая зарождается в сознании человека, привыкшего к безнаказанности».

«Если вы посмотрите на любую агрессивную войну, у них у всех есть одна общая черта - виновник войны не верил, что им придется отвечать за то, что они сделали», - отметил украинский президент.