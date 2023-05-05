Заместитель председателя Нарвского горсобрания: действия Катри Райк лишены логики и здравого смысла

Сама Катри Райк сказала, что отправленное письмо является не угрозой или попыткой создать конфликт, а напоминанием о необходимости иметь категорию С1.

«В Нарве политика и образование тесно связаны, поскольку директора школ являются также и членами горсобрания. Но поводов для конфликта тут нет - это просто напоминание о скоро вступающем в силу языковом законе», - прокомментировала мэр Нарвы. Катри надеется, что все, кому было выслано письмо с напоминанием, успешно справятся с экзаменами на категорию языка.

Не удивлен и депутат партии Eesti 200 Денис Ларченко.

«Письмо мэра – это всего лишь формальность, которую она должна была выполнить, но думаю, это можно было сделать и в более деликатной форме. Я понимаю насторожённость Вадима, но чрезмерно сгущать краски тоже не стоит. Впереди нас всех ждут большие реформы в сфере образования. Нарва в этом случае не исключение, но к людям стоит относиться с уважением и определенным трепетом. Это касается не только директоров, но и преподавателей», - отметил Ларченко.

Вадим Орлов же видит в сложившейся ситуации угрозу целостности фракции Narva Tulevik. «Предвзятый подход к работникам системы образования может привести к выражению недоверия Райк. За последние 1,5 года я неоднократно спасал мэра в ситуациях, когда до выражения недоверия Райк оставались считанные дни. Теперь, когда её действия лишены логики и здравого смысла, мне будет чрезвычайно сложно удержать коллег от радикальных шагов», - сказал Орлов.