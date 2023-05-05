Нарвская горуправа во главе с Катри Райк направила письма двум директорам школ и двум руководителям детских садов с требованием подтвердить к 1 августа свое владение государственным языком на категорию С1. Депутаты ее фракции Narva Tulevik пребывают в недоумении.
Заместитель председателя Нарвского горсобрания: действия Катри Райк лишены логики и здравого смысла
В частности, требования предъявить категорию С1 были выдвинуты директору Нарвской вечерней школы Елене Каврус и директору школы «Пеэтри» Елизавете Чертовой. Обе являются членами фракции Narva Tulevik.
«Ни в одном местном самоуправлении Эстонии, ни один мэр, ни один руководитель системы образования не начал «охоту на ведьм» за 3 месяца до вступления в силу языковых требований к директорам школ и детских садов, и логичнее было бы спросить наличие документов, подтверждающих владение языком, 1-го августа. Для меня и моих коллег осталось непонятным, зачем Райк затеяла эту войну с директорами двух школ, расположенных в одном здании», - заявил заместитель председателя горсобрания Вадим Орлов.
Орлов, напомним, руководит фракцией Narva tulevik. Именно он пригласил во фракцию Чертову и Каврус, которые на выборах 2021 года прошли в горсобрание по списку центристов и числятся по сей день в рядах Центристской партии.
Не меньше Орлова была озадачена и Елена Каврус. «Такие действия со стороны руководства города однозначно вносят нестабильность в систему образования», - считает она. При этом Елена Каврус не отрицает, что закон должен быть выполнен, поэтому записалась на экзамен по эстонскому языку на категорию С1 и надеется, что сдаст его уже в конце мая.
«Мои коллеги по фракции очень взволнованы тем, какие шаги со стороны городского руководства будут предприняты в дальнейшем. Лично меня больше всего расстраивает то, что подобные действия привели к волнениям и переживаниям среди учителей, учеников, выпускников и родителей», - добавила Каврус.
Сама Катри Райк сказала, что отправленное письмо является не угрозой или попыткой создать конфликт, а напоминанием о необходимости иметь категорию С1.
«В Нарве политика и образование тесно связаны, поскольку директора школ являются также и членами горсобрания. Но поводов для конфликта тут нет - это просто напоминание о скоро вступающем в силу языковом законе», - прокомментировала мэр Нарвы. Катри надеется, что все, кому было выслано письмо с напоминанием, успешно справятся с экзаменами на категорию языка.
Не удивлен и депутат партии Eesti 200 Денис Ларченко.
«Письмо мэра – это всего лишь формальность, которую она должна была выполнить, но думаю, это можно было сделать и в более деликатной форме. Я понимаю насторожённость Вадима, но чрезмерно сгущать краски тоже не стоит. Впереди нас всех ждут большие реформы в сфере образования. Нарва в этом случае не исключение, но к людям стоит относиться с уважением и определенным трепетом. Это касается не только директоров, но и преподавателей», - отметил Ларченко.
Вадим Орлов же видит в сложившейся ситуации угрозу целостности фракции Narva Tulevik. «Предвзятый подход к работникам системы образования может привести к выражению недоверия Райк. За последние 1,5 года я неоднократно спасал мэра в ситуациях, когда до выражения недоверия Райк оставались считанные дни. Теперь, когда её действия лишены логики и здравого смысла, мне будет чрезвычайно сложно удержать коллег от радикальных шагов», - сказал Орлов.
Напомним, что в октябре 20223 года директора Кренгольмской гимназии, оппозиционного политика Ирину Янович Нарвская городская управа уволила со дня из-за отсутствия у нее степени магистра. Нынешнюю ситуацию Янович комментировать отказалась.