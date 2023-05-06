Подрыв машины с Прилепиным: как на это отреагировали власти РФ?

Российские власти квалифицировали подрыв как теракт и уже заявили, что задержали подозреваемого.

«В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Лидер партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов назвал взрыв машины с Прилепиным (сопредседателем партии) «еще одним подтверждением того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической». «Призываю к этому военное руководство страны», - заявил он.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал подрыв машины Прилепина «циничным преступлением и подлым нападением, совершенным нацистскими экстремистами».

Представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале: «Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии. Молимся за Захара».

Глава аннексированной ДНР Денис Пушилин заявил прокремлевским СМИ, что у него нет никаких сомнений, что это «украинский режим продолжает демонстрировать свою террористическую сущность».