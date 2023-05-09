Значительное сокращение в этом году масштабов празднования в России 9 мая, по мнению публициста Вадима Штепы, во многом объясняется тем, что у российской армии, воюющей в Украине, совсем не получается сейчас выглядеть наследницей какой-то боевой славы. Поражение же в войне с Украиной, по всей вероятности, и вовсе отнимет у Дня победы статус главной «духовный скрепы» империи, сообщенный этой дате после прихода к власти в России Владимира Путина.
ВАДИМ ШТЕПА ⟩ После поражения России в войне с Украиной на смену Дню победы придут региональные праздники
Когда ведутся новые войны, люди обычно забывают о старых победах. Конечно, боевыми заслугами предков можно вдохновляться, но решение текущих задач становится важнее, да и мир уже существенно изменился. Если же генералы готовятся к прошедшей войне, они наверняка проиграют следующую.
Почему Россия уже проиграла?
По существу, Россия уже проиграла свою войну против Украины. Попытка наступать на Киев растянутыми танковыми колоннами, как в середине ХХ века, сделала их легкой мишенью для джавелинов и байрактаров. В итоге «блицкриг» провалился, и теперь, после более чем годового полномасштабного вторжения, российская армия сама перешла к обороне оккупированных территорий, надеясь их удержать в ходе ожидаемого украинского контрнаступления.
Наблюдатели спорят о причинах массовой отмены «девятомайских» мероприятий в России, но она, на мой взгляд, во многом объясняется именно этой психологической растерянностью: слово «победа» сегодня как-то совсем не ассоциируется с хваленой «второй армией мира». Отвечая на вопрос о том, почему отменен парад в Белгороде, местный губернатор Вячеслав Гладков откровенно заявил, что он не хочет «провоцировать противника большим количеством техники и военнослужащих в центре города».
Таким образом, ситуация начинает выглядеть характерной для проигрывающей армии: сосредоточение российских военных в каком-либо регионе уже не означает, что местные жители находятся в безопасности, но напротив - вызывает у них опасения в том, что они станут легкой мишенью для контрудара.
Восход и закат «победобесия»
Культ «великой победы» с возведением гигантских монументов «родине-матери» в Волгограде и Киеве и повсеместным зажиганием «вечных огней» появился в СССР в 1965 году, уже через 20 лет после окончания Второй мировой войны. Песня «День победы» была написана только в 1975-м. Но она довольно точно отражала тогдашнее восприятие этого праздника - «со слезами на глазах».
Однако в путинскую эпоху произошла радикальная смена интерпретаций: память о гигантских жертвах уступила место неоимперским амбициям. Расхожая присказка «лишь бы не было войны» сменилась бравурным «можем повторить!». При этом «врагами» были объявлены не только прежние западные союзники по Второй мировой, но даже и страны бывшего СССР, которые больше не считали Москву своей столицей.
Нынешний кремлевский нарратив по сути сводится к продолжению «Великой отечественной войны», только теперь роль «фашистов» приписывается защитникам независимой Украины. Именно такая трактовка вызвала недоумение и возмущение украинцев, и показательна резкая перемена их отношения к этой исторической дате.
Если в довоенном 2010 году 58% жителей Украины считали 9 мая важным для себя праздником, то в 2023 году его отмечает лишь 13%. Фактически сегодня Украина действительно ведет Отечественную войну - за само право на существование своего государства.
А историческую роль Третьего рейха парадоксальным образом сегодня преемствует «антифашистская» Россия. Это проявляется в прямых идеологических заимствованиях - криптонацистской идеологии «русского мира» и агрессивном стремлении к имперскому реваншу. Истошное «победобесие» с парадами детсадовцев - это откровенный, хотя и пародийный ремейк Гитлерюгенда.
Но международное сообщество уже разгадало эту подмену, и если оно окажет существенную, уровня ленд-лиза Второй мировой войны, поддержку обороняющейся Украине, а ее контрнаступление станет успешным, это, помимо других следствий, приведет к полному крушению российского «великопобедного» культа.
Регионализация праздников?
Падение «главной скрепы» империи будет означать, что в различных российских республиках и областях откроется перспектива собственного исторического самосознания. Оно безусловно коснется и трактовок главной войны прошлого века, по отношению к которой уместна расхожая фраза «не все так однозначно». Разумеется, это не будет означать простой замены «минусов» на «плюсы» и наоборот, но потребует глубокого переосмысления событий и отказа от прочно вбитых пропагандистских шаблонов.
Например, финская армия в Карелии в 1941-44 гг. не только «строила концлагеря» (как этот период изображался в советской историографии, хотя жертв довоенного ГУЛАГа в республике было гораздо больше), но и восстанавливала свободную хозяйственную жизнь, открывала театры и газеты на разных языках. В других регионах была своя специфика, которая также не укладывается в примитивную черно-белую схему, но в сегодняшней России свободное изучение истории запрещено.
За «отождествление» действий СССР и нацистской Германии вас могут оштрафовать или даже посадить, да и в целом архивы Второй мировой войны засекречены в России до 2040 года. Пожалуй, это единственный случай в мировой практике, когда «страна-победитель» так тщательно скрывает и от своих граждан, и от всего мира реальную историю. И возможно, она откроется только в новой политической реальности, которую уже называют «построссийской».
Вероятно, после поражения в Украине георгиевские ленточки, символ Z и прочая милитаристская атрибутика резко выйдет из моды. Может быть, это будет похоже на ситуацию в послевоенной Германии, где цеплять свастики и зиговать стало уже немыслимо, но зато возродились яркие и самобытные праздники различных земель, которые в унитарном Рейхе были запрещены.
И этот процесс коснется не только российских регионов, но и русскоязычных жителей Эстонии, которые считают себя именно эстоноземельцами, а не подданными московской империи.
У Эстонии есть собственный День победы, 23 июня, посвященный совместному разгрому эстонской и латвийской армиями в 1919 году войск Ландесвера, которые пытались удержать германское влияние в недавно провозгласивших независимость странах Балтии. Однако новые государства тогда сумели защитить себя от прежних империй - и Германской, и Российской, которую большевики стремились восстановить.
Конечно, Вторая мировая война затем отодвинула события той эпохи в прошлое. Но исторический смысл эстонского Дня победы вполне сохраняется, и даже обретает новую актуальность: это защита независимости своей страны от любых имперских агрессий и солидарность народов в борьбе за свободу. Именно она заставляет сегодня жителей Эстонии поддерживать Украину в ее героическом сопротивлении.
И весьма символично, что эстонский День победы в календаре словно бы переходит в объединяющий многие европейские культуры праздник Летнего Солнцеворота (Jaanipäev, Juhannus, Иван Купала и т.д.). А в России этот праздник, как мне уже доводилось писать, фактически забыт. Но это только подчеркивает, как в реальности далека эта империя от «традиционных ценностей», которые она якобы защищает. Поэтому ее окончательное историческое исчезновение наверняка станет массовым международным праздником.