ВАДИМ ШТЕПА ⟩ После поражения России в войне с Украиной на смену Дню победы придут региональные праздники

Но международное сообщество уже разгадало эту подмену, и если оно окажет существенную, уровня ленд-лиза Второй мировой войны, поддержку обороняющейся Украине, а ее контрнаступление станет успешным, это, помимо других следствий, приведет к полному крушению российского «великопобедного» культа.

Регионализация праздников?

Падение «главной скрепы» империи будет означать, что в различных российских республиках и областях откроется перспектива собственного исторического самосознания. Оно безусловно коснется и трактовок главной войны прошлого века, по отношению к которой уместна расхожая фраза «не все так однозначно». Разумеется, это не будет означать простой замены «минусов» на «плюсы» и наоборот, но потребует глубокого переосмысления событий и отказа от прочно вбитых пропагандистских шаблонов.

Например, финская армия в Карелии в 1941-44 гг. не только «строила концлагеря» (как этот период изображался в советской историографии, хотя жертв довоенного ГУЛАГа в республике было гораздо больше), но и восстанавливала свободную хозяйственную жизнь, открывала театры и газеты на разных языках. В других регионах была своя специфика, которая также не укладывается в примитивную черно-белую схему, но в сегодняшней России свободное изучение истории запрещено.