В Нарве задержан известный уличный художник Владимир Каштан, который напомнил о преступлении в Мариуполе

По словам источника Rus.Postimees, нарвский антивоенный арт-активист Вован Каштан сегодня в 5 утра сообщил, что вернулся домой после нанесения надписи «Дети» на площадке перед заброшенным ДК им. В. Герасимова в Нарве. Это должно было вызвать ассоциацию с разбомбленным зданием театра в Мариуполе.

Rus.Postimees известно, что ранее Каштан сообщал о своем намерении провести параллель между зданиями похожей сталинской архитектуры, разными путями пришедшими в плачевное состояние.

Ближе к полудню стало известно, что активист задержан полицией. По всей вероятности, он попал на камеры наружного наблюдения. Каштан не смог реализовать идею снять надпись перед ДК с дрона для достижения наглядности. Такая несанкционированная съемка в Нарве запрещена, и с полицией это не было согласовано.

Rus.Postimees отправил запрос в Департамент полиции и погранохраны, который будет опубликован сразу после получения.

Также источник сообщает, что активист намеревался исполнить перформанс в ответ на концерт, запланированный властями Ивангорода на берегу Наровы с целью донести пропагандистское послание до жителей Нарвы, которым якобы «строго запрещено» праздновать 9 мая. Перформанс задумывался как цитата из балета «Лебединое озеро», который традиционно демонстрировался в поздние советские годы по ТВ вскоре после смерти партийного лидера в ожидании официальных сообщений правительства.

Ранее Каштан уже попадал в поле зрения СМИ. 14 апреля на месте памятника-танка в Нарве появилось граффити с надписью: «Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим» (цитата принадлежит взорванному в Санкт-Петербурге в апреле российскому пропагандисту Владлену Татарскому). Через два дня художник выступил с покаянием за свои действия.