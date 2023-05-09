Исследование: большинство сотрудников выгорают на работе

По сравнению с результатами исследования 2021 года, уровень стресса на работе вырос на 7%.

Исследование показало, что работники чувствуют, что в коллективе их оценивают по-разному и несправедливо - 27% чувствовали это иногда, 23% - часто и 11% - каждый день.

Стресс, связанный с работой, негативно влияет на отношения сотрудников с друзьями и семьей. 20% респондентов допускают, что стресс на работе негативно влияет на их отношения каждый день, 25% - часто и 28% - иногда. Лишь 10% респондентов не позволяют переживаниям на работе влиять на их отношения с близкими.

Хотя 35% работников оценивают отношения со своим непосредственным начальством как очень хорошие, и столько же - как просто хорошие, работодатели оказываются не лучшими слушателями при возникновении проблем. В сложных ситуациях только 14% респондентов всегда получали поддержку от своего работодателя.

«Опираясь на результаты недавнего исследования стресса на работе, каждый работодатель мог бы сделать паузу и оценить внутренний климат своей организации, если он этого еще не сделал. Это проблема, которую следует предотвратить в интересах психического здоровья работников, а не заниматься ею позже, когда уже возникнут последствия, - сказала менеджер по маркетингу CV-Online Карла Одер. - Как работодатели, мы несем ответственность за здоровье наших сотрудников, и если мы можем предотвратить рабочий стресс и выгорание уже на ранних этапах, то мы способствуем созданию поддерживающей и здоровой рабочей среды в нашей компании».

37% респондентов оценили свое психическое здоровье как среднее, 30% - скорее хорошее, 21% - скорее плохое, 7% - очень хорошее и 5% - очень плохое.