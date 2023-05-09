День памяти и День Победы – что думают об этом киевляне

В то же время двое молодых студенток ближайшего ВУЗ обрадовались учреждению 9 мая Дня Европы. «Это замечательно! День Европы - это круто!», - сказали они. До сих пор в столице Украины дни Европы отмечали в последнее воскресенье мая, когда праздновался День Киева.

Отношение к памяти о Второй мировой войне меняется

«День победы во многих странах отмечается именно 8 мая, потому что это историческая правда», - отметил в интервью DW директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, то, что в СССР и в находившихся под его влиянием странах начали отметить 9 мая как День победы, было «смещением истинного ракурса на политическую волю советского руководства». Поэтому сейчас в Украине происходит «восстановление исторической справедливости», - убежден Дробович.

По его словам, с каждым годом возрастала доля людей, отмечавших 8 мая как День памяти и примирения в Украине. «С 2015 года эта европейская традиция продвигается и обсуждается в стране, постепенно вводится в исторический контекст. Мы каждый год готовим просветительские материалы для молодежи, рассказываем об этом. У нас же демократическая страна, никто не запрещает прийти именно 9 мая возложить цветы к советским памятникам, но на государственном уровне нет смысла отстаивать пропагандистские и исторически некорректные даты», - считает директор Украинского института национальной памяти.