Минувшая неделя стала губительной сразу для нескольких устоявшихся мифов современной России. Речь о защищенности неба над Москвой, об исключительной эффективности ЧВК «Вагнер» и о неуязвимости российских «Кинжалов» для ПВО. Эти три темы были наиболее обсуждаемыми в Украине на минувшей неделе, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Путин в ужасе, бахмутский «трупогон» и победа над российской «вундервафлей». Обзор событий недели в Украине
Атака дронов на Кремль, всколыхнувшая без преувеличения всю мировую общественность - это как раз тот случай, когда верить ни президенту, ни представителю его администрации не хочется.
Украинцы успокаивают себя тем, что президенту Зеленскому глупо было бы раскрывать секреты работы наших спецслужб, поэтому слова о непричастности Украины к двум беспилотникам над Кремлем остались там, где он их сказал - в Финляндии.
О них написали скромно, не акцентируя внимания. Зато в заявлении советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, многие увидели явный намек на то, что, на самом деле все хотели услышать: «Появление неизвестных беспилотных аппаратов на энергетических объектах или на территории Кремля могут свидетельствовать исключительно о подпольной работе местных сил сопротивления. Как известно, дроны можно купить в любом военторге...».
Для понимания контекста: в 2014 году Путин заявил, что российских воск на Востоке Украины нет, а «шахтеры и трактористы Донбасса» купили оружие «в военторге».
Еще больше уверенности сторонникам «теории украингского возмездия» придал ответ на соответствующий вопрос министра обороны Украины Алексея Резникова. Он не подтвердил, но и не отрицал причастность Киева к происшествию над Кремлем.
«Каждый день и каждую ночь Россия официально терроризирует украинское мирное население… Если некоторые чиновники из Кремля пытаются кого-то обвинить, они могут обвинить себя», - сказал он.
В ночь накануне кремлевского инцидента украинские ПВО уничтожили 17 из 18 беспилотников, которые Москва нацелила на объекты в Украине. Такие атаки в последнее время происходят чуть ли не каждую ночь.
Украинцев до сих пор изумляет, что пожар на крыше одного из дворцов Кремля называют «терроризмом» на фоне того, как кремлевская власть еженедельно убивает десятки мирных жителей в их стране. Убивает целыми подъездами и многоэтажными домами.
Даже, если допустить, что это было «покушение на Путина», то оно может восприниматься только так, как покушение на Гитлера, - то есть, как деятельность неизвестных героев, а не терроризм.
Молчание Кремля, который больше 12 часов думал, публиковать информацию о происшествии, тоже указывает на украинский след. Для российского президента признание того факта, что рука Киева дотянулась до самого сердца империи, унизительно.
Могут ли теперь спокойно спать жители российской столицы, если неизвестные беспилотники взрываются прямо над кремлевским сортиром верховного главнокомандующего?
Атака БПЛА на Кремль случилась в 2:37, то есть глубокой ночью. В 12:30 на брифинге с журналистами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков даже не упомянул о ней, а в 14:30 уже все государственные российские СМИ разразились обвинениями в терроризме в адрес Украины.
Таким образом, 12 часов в Кремле шел «активный мыслительный процесс», в результате которого было решено, что шило в мешке все равно не утаить. С другой стороны, взрыв БПЛА над Сенатским дворцом Кремля может быть прекрасным поводом для российского терроризма в Украине. Похожее мы уже проходили после атаки на Крымский мост.
Такой промах военных, допустивших «проникновение» Зеленского в святая святых России дает «пострадавшему» от покушения возможность в любой момент наказать виновных. О том, что между военными и верховным главнокомандующим В.Путиным отношения натянутые, известно уже даже 21-летним пацанам в ВВС США.
Кстати, наличие острого конфликта между силовиками в РФ дает возможность создать еще одну теорию инцидента над Кремлем. А что, если это Пригожин таким образом решил сместить своих врагов, Шойгу и Герасимова, с их должностей?
Владелец ЧВК «Вагнера» наверняка помнит, как приземление немецкой «Сессны» на Красной площади в 1987 году привело к отставке министра обороны СССР. Те, кто видел видео Пригожина из Бахмута 4 мая, согласятся, что основания желать им «добра» у него имеются.
Снарядный голод или «трупогон недобахмутский»
«У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где, бл***, боеприпасы?», - орал с безумными красными глазами Евгений Пригожин, стоя на фоне кучи трупов своих наемников. Для украинцев ролик стал очень вдохновляющим и мотивирующим.
Для вагнеровцев и потенциальных «оркестрантов Вагнера» – наоборот. Тем не менее Пригожин опубликовал его и как раз на следующий день после атаки на Кремль. Ролик вышел ровно тогда, когда Путин должен очень сильно «заводиться» при любом намеке на недоработки своих военачальников.
Ничего экстраординарного именно 4 мая с ЧВК «Вагнер» не случилось. О нехватке боеприпасов Пригожин заявлял и раньше. Горы трупов тоже вряд ли впечатляют сами по себе - Пригоин писал о ежедневных потерях в 90-120 человек. Значит, дело не в «снарядном голоде».
В этом шоу на костях был другой смысл. Если он заключался не в том, чтоб добить и так проштрафившихся силовиков, то предположу, что это был шантаж руководства Минобороны РФ и Генштаба. Либо Пригожин перекладывает ответственности за провал в Бахмуте.
В пользу этой версии говорят следующие события. 5 мая в письме к руководству Минобороны РФ Пригожин заявил, что выведет свою ЧВК из Бахмута 10 мая. «Я вывожу подразделения ЧВК "Вагнер", потому что при отсутствии боеприпасов они обречены на бессмысленную гибель», - написал он.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил Путину, что подразделения его «Ахмата» готовы выдвинуться в Бахмут, чтоб «вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов».
Неизвестно, читал ли Путин это письмо, но уже 7 мая Пригожин сообщил, что получил обещание Минобороны «дать боеприпасы и вооружение столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий». И здесь неувязочка.
В тот же день Кадыров сообщил: «Мы уже начали разрабатывать свою стратегию действий на этом участке совместно с Министерством обороны РФ, учитывая тактику врага и имеющиеся у нас ресурсы».
То есть, Путин приказ еще не отдал, но они уже «начали». При этом Министерство обороны уже разрабатывает стратегию работы с кадыровцами, но все же дает Пригожину и снаряды, и свободу действий, и даже Суровикина. В чем смысл такой параллельности, тем более что в Бахмуте «ахматовцы» так и не появились?
Дальше становится еще интереснее. Имея все затребованное от Минобороны и еще Кадырова на подтанцовке, Пригожин заявил, что «стратегического значения для дальнейшего продвижения на запад населенный пункт Бахмут не имеет».
По его словам «операция «Бахмутская мясорубка» была рассчитана главным образом не на взятие населенного пункта Бахмут, а на перемалывания подразделений ВСУ и организации передышки российской армии для восстановления боеспособности».
И тут возникает множество вопросов. Если целью было «перемалывание» в Бахмуте ВСУ, то разве в военных академиях не учат, что наступающая сторона всегда несет в разы большие потери, чем обороняющаяся? А наступающей является ЧВК.
Наступление пехоты в условиях «снарядного голода», то есть, без артиллерийской поддержки – это действительно «перемалывание», но своих, а не противника.
Что значат тогда потери убитыми по 100 человек в день ради захвата города который, оказывается, «не имеет стратегической ценности»? Не проще ли было занять оборону и «перемалывать» ВСУ из нее? Впрочем, не будем принимать все слова «повара Путина» за правду.
Очевидными из всей этой смеси трупного трэша, шантажа, блефа и пиара становятся только три вещи. Во-первых, реальный «снарядный голод» в РФ, который и привел к конфликтам между ВС РФ и частными военными компаниями.
Во-вторых, желание Пригожина переложить ответственность за неспособность взять Бахмут в течение 9 месяцев на высшее военное руководство России. А, значит, шансов стать «князем Бахмутским» у него уже нет.
Неописуемый цинизм Пригожина и тех, кто за ним стоит, делающих себе политические карьеры на «перемалывании» своих соотечественников.
Миф про неуязвимость «Кинжала» - все
6 мая командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук поздравил украинский народ с историческим событием! «Да, мы сбили "не имеющий аналогов" Кинжал!». Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевской области.
Украинские военные разрушили миф о неуязвимости гиперзвукового оружия Москвы, использовав американскую систему ПВО Patriot. До сих пор «Кинжалы» еще не сбивали, поэтому переведя такую возможность из теоретической в практическую, ВСУ открыли новую страницу в мировой военной истории.
Если раньше убежденность, что любой запуск «Кинжала» обязательно достигнет цели, подпитывала самоуверенность Кремля, то сейчас у Путина практически не осталось «сверхоружия», на которое у украинцев не было бы эффективного ответа.
Это открывает новые возможности при планировании военных операций. Фактически, после 6 мая, Россия перестала быть военной сверхдержавой. Ничего такого, чего не было бы у других стран, у Путина больше нет.
Возвращаясь к теме снарядного голода. К сожалению, в Украине он ощущается не меньше, а гораздо острее, чем в российской армии. Более того, сами украинские военные заявляют, что стоны Пригожина насчет снарядов – это миф.
Россияне до сих пор по крайней мере на бахмутском направлении выстреливают до 25 тысяч снарядов в сутки. Это в разы меньше, чем выстреливают ВСУ, что, естественно, отражается и на количестве украинских потерь, и на эффективности их обороны.
Однако 8 мая президент Зеленский пообещал хорошие новости: «Провел совещание с министром по вопросам стратегических отраслей промышленности по боеприпасам. Есть хорошие новости по этому поводу. Разумеется, сейчас не время их обнародовать». Ждём!
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.