Путин в ужасе, бахмутский «трупогон» и победа над российской «вундервафлей». Обзор событий недели в Украине

Украинцев до сих пор изумляет, что пожар на крыше одного из дворцов Кремля называют «терроризмом» на фоне того, как кремлевская власть еженедельно убивает десятки мирных жителей в их стране. Убивает целыми подъездами и многоэтажными домами.

Даже, если допустить, что это было «покушение на Путина», то оно может восприниматься только так, как покушение на Гитлера, - то есть, как деятельность неизвестных героев, а не терроризм.

Молчание Кремля, который больше 12 часов думал, публиковать информацию о происшествии, тоже указывает на украинский след. Для российского президента признание того факта, что рука Киева дотянулась до самого сердца империи, унизительно.

Могут ли теперь спокойно спать жители российской столицы, если неизвестные беспилотники взрываются прямо над кремлевским сортиром верховного главнокомандующего?

Атака БПЛА на Кремль случилась в 2:37, то есть глубокой ночью. В 12:30 на брифинге с журналистами пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков даже не упомянул о ней, а в 14:30 уже все государственные российские СМИ разразились обвинениями в терроризме в адрес Украины.

Президент РФ Владимир Путин, его спикер Дмитрий Песков (слева на заднем плане) и министр иностранных дел Сергей Лавров (справа, в маске) в Астане, Казахстан. 14.10.2022 года. REUTERS/Turar Kazangapov Фото: TURAR KAZANGAPOV

Таким образом, 12 часов в Кремле шел «активный мыслительный процесс», в результате которого было решено, что шило в мешке все равно не утаить. С другой стороны, взрыв БПЛА над Сенатским дворцом Кремля может быть прекрасным поводом для российского терроризма в Украине. Похожее мы уже проходили после атаки на Крымский мост.