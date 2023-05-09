В Кохтла-Ярве уже с раннего утра горожане приходят на место, где раньше стоял советский памятник, чтобы возложить цветы или зажечь свечу. Корреспондент Rus.Postimees пообщался с местными жителями и узнал, сохранило ли 9 мая актуальность и какое значение для них имеет эта дата.
Галерея и видео ⟩ «Это не на ленточках – это в памяти, в голове»: жители Кохтла-Ярве рассказали, что для них значит 9 мая
По словам Олега, людская память и вправду вечная: «И то, что случилось 78 лет назад, - это подвиг, который невозможно переоценить, переосмыслить. Он будет жить в наших сердцах вечно».
Елена отметила, что у нее в семье сохраняют память о войне. «Мама - узница концлагеря, дед погиб при обороне Ленинграда. Бабушка моей сестры ушла на передовую во второй день войны и служила в госпитале до 1946 года. Закончила войну в Польше. Этот день для нас святой. Это лучший праздник, который есть. Постановление правительства - это просто постановление правительства», - говорит она.
В семье Дмитрия также есть погибшие на войне. «Погибли подо Ржевом. У меня нет возможности туда положить цветы, место их захоронения неизвестно. А здесь… Поэтому езжу сюда. Для меня актуальность 9 мая не меняется», - отметил он.
По словам Андрея, инициатива отмечать 9 мая исходит от сердца: «Это не на ленточках - это в памяти, в мозгах. Это будет в моих детях, внуках».
О памяти сказала и Ольга: «Это у нас, наверное, даже в генах. Как я могу забыть своего деда, который умер от ран уже после войны».