Галерея и видео ⟩ «Это не на ленточках – это в памяти, в голове»: жители Кохтла-Ярве рассказали, что для них значит 9 мая

По словам Олега, людская память и вправду вечная: «И то, что случилось 78 лет назад, - это подвиг, который невозможно переоценить, переосмыслить. Он будет жить в наших сердцах вечно».

Елена отметила, что у нее в семье сохраняют память о войне. «Мама - узница концлагеря, дед погиб при обороне Ленинграда. Бабушка моей сестры ушла на передовую во второй день войны и служила в госпитале до 1946 года. Закончила войну в Польше. Этот день для нас святой. Это лучший праздник, который есть. Постановление правительства - это просто постановление правительства», - говорит она.

В семье Дмитрия также есть погибшие на войне. «Погибли подо Ржевом. У меня нет возможности туда положить цветы, место их захоронения неизвестно. А здесь… Поэтому езжу сюда. Для меня актуальность 9 мая не меняется», - отметил он.

По словам Андрея, инициатива отмечать 9 мая исходит от сердца: «Это не на ленточках - это в памяти, в мозгах. Это будет в моих детях, внуках».