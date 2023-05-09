Фото ⟩ Потасовка в Нарве: на променаде напали на молодого человека с флагом Украины, нападавший задержан

«События произошли где-то после трех часов дня. Молодой человек встал на бортик лестницы Гана и развернул в сторону Ивангорода флаг Украины. Буквально через минуту к нему подошла толпа людей, которые стали вырывать у него флаг. Один из них столкнул его с бортика на лестницу, начал на него громко кричать. Однако вскоре приехала полиция и арестовала агрессора. Парень кричал, что у нападавшего была запрещенная символика», - рассказал Rus.Postimees очевидец.

По данным редакции, нападению подвергся активист и блогер Даниил Куракин.

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Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви подтвердил, что такой инцидент произошел.

«Около 15.30 в Нарве толкнули молодого человека с украинским флагом. Полиция сразу же задержала 59-летнего мужчину, обстоятельства произошедшего проверяются», - сказал он.

По его словам, нападавшего задержали в качестве подозреваемого. Полиция возбудила уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о ненадлежащем физическом обращении.

Обстановка в Ида-Вирумаа: 40 нарушений

Сегодня полиция в Вирумаа на улицах в усиленном составе. «Мы в местах скопления людей. Ситуация с безопасностью не изменилась по сравнению с прошлым годом, а поддержка агрессора и символика, поддерживающая войну, в Эстонии запрещены законом. Ситуация в общественном пространстве аналогична прошлогодней», - прокомментировал обстановка Пюви.

Полиция реагирует на нарушения производствами, поскольку закон действует уже год и люди в значительной степени осведомлены о запрете, поэтому можно сделать вывод, что это умышленное нарушение. «9 мая прошлого года в рабочей зоне Идаской префектуры произошло более сотни инцидентов, связанных с символикой. В этом году мы зарегистрировали около 40 случаев, эти инциденты в основном связаны с использованием символики агрессора, например, мы изъяли георгиевские ленточки, которые повязываются как вокруг цветов, так и прикрепляются к одежде или к автомобилям к зеркалам заднего вида», - уточнил он.