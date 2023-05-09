Сегодня, по случаю 9 мая, к бывшему мемориалу с танком в Сийвертси, недалеко от Нарвы, также принесли цветы.
Фото ⟩ На бывшее место нарвского танка также принесли цветы: внешний вид одной женщины привлек внимание полиции
Спонтанное мероприятие также не обошлось без происшествий: насколько известно Postimees, полиция задержала женщину в кофте в цветах георгиевской ленты.
По словам корреспондента Rus.Postimees, сегодня в Нарве 9 мая отмечали скромнее, чем в предыдущие годы. На бывшем месте нарвского танка было не так много цветов, как бывало раньше. Поскольку там поблизости нельзя было припарковаться, людям приходилось оставлять свои машины примерно в километре и идти пешком к месту бывшего мемориала.
Руководитель Нарвского отделения полиции Индрек Пюви ранее рассказал Rus.Postimees, что 9 мая прошлого года в рабочей зоне Идаской префектуры произошло более сотни инцидентов, связанных с символикой. «В этом году мы зарегистрировали около 40 случаев, эти инциденты в основном связаны с использованием символики агрессора, например, мы изъяли георгиевские ленточки, которые повязываются как вокруг цветов, так и прикрепляются к одежде или к автомобилям к зеркалам заднего вида», - уточнил он.