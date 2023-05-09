Фото ⟩ На бывшее место нарвского танка также принесли цветы: внешний вид одной женщины привлек внимание полиции

Спонтанное мероприятие также не обошлось без происшествий: насколько известно Postimees, полиция задержала женщину в кофте в цветах георгиевской ленты.

По словам корреспондента Rus.Postimees, сегодня в Нарве 9 мая отмечали скромнее, чем в предыдущие годы. На бывшем месте нарвского танка было не так много цветов, как бывало раньше. Поскольку там поблизости нельзя было припарковаться, людям приходилось оставлять свои машины примерно в километре и идти пешком к месту бывшего мемориала.