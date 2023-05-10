Йоханна-Мария Лехтме: я действовала только из необходимости как можно скорее оказать помощь

В связи с возбужденными в Эстонии и Украине уголовными делами во вторник состоялось заседание совета НКО Slava Ukraini, который решил на время расследования отозвать Йоханну-Марию Лехтме из правления. В среду утром Лехтме выступила с обращением. Rus.Postimees публикует его полностью.
Я понимаю решение правления НКО Slava Ukraini отозвать меня с должности члена правления, чтобы уберечь организацию от давления и общественного внимания, которые, по сути, остановили всю ее деятельность. Организация, созданная с целью благотворительной помощи Украине, привлекла к себе беспрецедентное внимание за последние месяцы, так что это решение должно развеять все слухи.
На мой взгляд, бороться с сомнениями, озвученными в обществе, невозможно, кроме как через расследования, инициированными самой благотворительной организацией и прокуратурой. Это важно, потому что многие уже вынесли обвинительный приговор, ожидая худшего и от объединения Slava Ukraini, и от его партнеров.
Интерес не спадает, но нынешнее развитие ситуации развязывает руки как руководителям Slava Ukraini, так и мне лично - для защиты своих прав и возможности дистанцироваться от комментариев по расследуемым обвинениям. Я не занимаю больше ведущую роль в организации и доступа к рабочей информации у меня нет.
Я передала все имеющиеся у меня рабочие документы и корреспонденцию члену правления Марике Приске, и уверена в том, что она, как руководитель сможет передать всю необходимую информацию дальше.
В связи с отстранением от должности у меня нет доступа к рабочим данным, но заявляю, что внесу максимальный вклад во все три разбирательства. На сегодняшний день со мной не связались ни по одному из них, но уверяю, что я готова полноценно сотрудничать в выяснении всех обстоятельств и установлении истины.
Я хотела бы поблагодарить всех людей, которые поддержали воюющий украинский народ через НКО Slava Ukraini, и подтверждаю, что действовала только из необходимости как можно скорее оказать помощь нуждающимся, не присваивая пожертвованные деньги.
Я также благодарю всех членов команды Slava Ukraini, которые самоотверженно и добросовестно помогали украинцам, пострадавшим от войны. Крайне неприятным сюрпризом для меня стали и сообщения о возможных нарушениях в Украине - надеюсь, проверка самой организации, а также деятельности украинских и эстонских правозащитников даст ответы на все вопросы обвинения и внесет ясность.