Будьте бдительны ⟩ В четверг и пятницу по дорогам Эстонии будут передвигаться автоколонны Сил обороны

Автоколонны будут передвигаться по маршруту порт Палдиски - Кейла - Таллиннская окружная дорога - Нарвское шоссе - Лообу-теэ - Имасту - Тапа в следующее периоды времени: 11.05 с 9:00 до 20:00 и 12.05 с 9:15 до 18:00. Они будут ехать по шоссе со скоростью до 70 км/ч. Расстояние между транспортными средствами составляет около 100 метров.

Автоколонны могут замедлить движение транспорта, поэтому Силы обороны надеются на понимание водителей и просят их запастись терпением и временем. Силы обороны напоминают, что резкое торможение перед большегрузным транспортным средством может привести к ДТП, поэтому следует быть осторожными при движении вблизи колонн.

Основные действия «Весеннего шторма 2023» развернутся в Северной Эстонии с 15 по 26 мая. В маневрах примет участие более 14 000 военнослужащих Эстонии и стран-союзниц.