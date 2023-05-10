11 и 12 мая из Палдиски в Тапа будут передвигаться в общей сложности 16 автоколонн союзников, прибывших из Великобритании на учения «Весенний шторм 2023» (Kevadtorm 2023), в каждой колонне будет до 20 машин. Силы обороны призывают всех быть бдительными и ездить безопасно.
Будьте бдительны ⟩ В четверг и пятницу по дорогам Эстонии будут передвигаться автоколонны Сил обороны
Автоколонны будут передвигаться по маршруту порт Палдиски - Кейла - Таллиннская окружная дорога - Нарвское шоссе - Лообу-теэ - Имасту - Тапа в следующее периоды времени: 11.05 с 9:00 до 20:00 и 12.05 с 9:15 до 18:00. Они будут ехать по шоссе со скоростью до 70 км/ч. Расстояние между транспортными средствами составляет около 100 метров.
Автоколонны могут замедлить движение транспорта, поэтому Силы обороны надеются на понимание водителей и просят их запастись терпением и временем. Силы обороны напоминают, что резкое торможение перед большегрузным транспортным средством может привести к ДТП, поэтому следует быть осторожными при движении вблизи колонн.
Основные действия «Весеннего шторма 2023» развернутся в Северной Эстонии с 15 по 26 мая. В маневрах примет участие более 14 000 военнослужащих Эстонии и стран-союзниц.
В ходе «Весеннего шторма» Силы обороны проверяют жизнеспособность военных планов, взаимодействие между различными эшелонами командования и готовность подразделений к выполнению боевых задач. Впервые маневрами будет руководить недавно сформированный штаб эстонской дивизии.