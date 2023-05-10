Рекорд последних семи лет: начало года отмечено трагедиями на пожарах

Утром в прошлую субботу в Хаапсалу при пожаре в четырехэтажном жилом доме погибли двое мужчин. В квартире не было дымового датчика, и в ходе проверки спасатели обнаружили, что в этом же доме еще в четырех квартирах не было датчика, который является обязательным уже 14 лет.
За первые четыре месяца этого года при пожарах погибли 17 человек, в последний раз период с января по апрель был столь же трагическим семь лет назад. Если отдельно рассматривать период март-апрель, то в последний раз за эти два месяца столько людей гибло при пожарах 11 лет назад.
В прошлом году при пожарах в зданиях погибло 48 человек, в этом году статистика хуже. Согласно стратегии Спасательного департамента, цель Эстонии - достичь уровня Северных стран, то есть статистически примерно 12 трагических пожаров в год. В этом году это число, увы, было достигнуто уже в марте.
Каждая потерянная жизнь - большая трагедия, и полностью можно быть довольными только тогда, когда в год при пожарах не будет погибать ни один человек, однако результаты исследования, проведенного прошлой осенью фирмой Kantar Emor по заказу Спасательного департамента, показали, что у целых 13 процентов людей дома нет дымового датчика, хотя он является обязательным. Все же стоит напомнить, что дымовой датчик - это не просто обязательный прибор, за отсутствие которого просто грозит штраф. Речь идет о спасении жизни.
«С точки зрения закона нет разницы, какой датчик дыма или угарного газа у вас дома, но для своего же спокойствия разумнее установить умный датчик, который помогает предотвращать несчастные случаи, даже когда вас нет дома или вы крепко спите и попросту не слышите сигнала датчика», - посоветовал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
Жизнь показывает, что трагические события по-прежнему происходят слишком часто. Конечно же, обычно несчастье приходит в самое неподходящее время при стечении различных обстоятельств. Замечать эти обстоятельства как раз-таки и умеют датчики, которые в будущем могут спасти вашу жизнь и ваш дом.