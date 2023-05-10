В Польше упала стратегическая российская ракета

Польские военные могли попытаться скрыть факт падения российской стратегической ракеты Х-55, обломки которой были найдены за сотни километров от границ с Россией и Беларусью.
На севере Польши найдена упавшая стратегическая ракета. Об этом 10 мая со ссылкой на предварительные выводы Технологического института ВВС сообщает польская радиостанция RMF FM.
«Выводы Технологического института ВВС показывают, что крылатая ракета X-55, скорее всего, прилетела из-за восточной границы, поскольку польская армия не имеет этого вооружения ни в оснащении, ни на складах», - сообщает сайт радиостанции в среду.
RMF FM напоминает, что неопознанный летающий объект в небе над Польшей был засечен еще в декабре 2022 года, когда российская армия проводила массированный ракетный удар по Украине.
«В связи с появлением вблизи воздушного пространства НАТО многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34, боевые самолеты НАТО были подняты в воздух. В ходе этих мероприятий на радарах наших служб появился объект, прилетевший в Польшу из Беларуси», - уточняют польские журналисты.
Объект пропал с радаров в районе города Быдгощ, который находится на расстоянии в 240 километров от российского Калининграда и примерно в 400 километрах по прямой от границы с Беларусью.
Найти место падения ракеты зимой польским военным не удалось, на ракету наткнулся в лесу местный житель только в апреле 2023 года, сообщает RMF FM. Издание подчеркивает, что военные не сообщали гражданским властям об инциденте, хотя обязаны были это сделать. Расследование польской прокуратуры началось только спустя четыре месяца после ЧП, когда стратегическую российскую ракету случайно нашел в лесу гражданский.
«На рубеже 2022 и 2023 годов польские военные искали утерянный ими из виду объект в окрестностях Быдгоща. Однако прокуратуру не уведомили, а Матеушу Моравецкому (премьер-министр Польши – прим.ред.) даже не отправили соответствующую информацию», - утверждает радиостанция со ссылкой на свои анонимные источники.
Следствие уверено, что ракета угрожала жизням людей, утверждает RMF FM, уточняя, что официально профильные службы эту скандальную ситуацию комментировать отказались.
Советская крылатая ракета X-55 для стратегических бомбардировщиков была принята на вооружение в 1983 году. Она летает на дозвуковых скоростях на предельно малых высотах и способна огибать рельеф местности. Из открытых источников известно, что различные модификации ракеты могут преодолевать до 3500 километров, а боевая часть X-55 составляет более 400 килограммов. По данным «Север.Реалии», после распада СССР 575 таких ракет были переданы Украиной России в оплату долга за газ, а несколько стратегических ракет проданы в Иран и Китай в нарушение договоров о нераспространении. В том числе такими ракетами Россия регулярно наносит удары по Украине.
В ноябре 2022 года на территории Польши недалеко от границы с Украиной уже падала ракета. Тогда погибло двое местных жителей. Через несколько дней стало известно, что противоракета принадлежала Украине, а ее падение было спровоцировано российскими ударами.