В Польше упала стратегическая российская ракета

На севере Польши найдена упавшая стратегическая ракета. Об этом 10 мая со ссылкой на предварительные выводы Технологического института ВВС сообщает польская радиостанция RMF FM.

«Выводы Технологического института ВВС показывают, что крылатая ракета X-55, скорее всего, прилетела из-за восточной границы, поскольку польская армия не имеет этого вооружения ни в оснащении, ни на складах», - сообщает сайт радиостанции в среду.

RMF FM напоминает, что неопознанный летающий объект в небе над Польшей был засечен еще в декабре 2022 года, когда российская армия проводила массированный ракетный удар по Украине.

«В связи с появлением вблизи воздушного пространства НАТО многоцелевого тактического бомбардировщика Су-34, боевые самолеты НАТО были подняты в воздух. В ходе этих мероприятий на радарах наших служб появился объект, прилетевший в Польшу из Беларуси», - уточняют польские журналисты.

Объект пропал с радаров в районе города Быдгощ, который находится на расстоянии в 240 километров от российского Калининграда и примерно в 400 километрах по прямой от границы с Беларусью.