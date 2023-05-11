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Столтенберг: Швеция вступит в НАТО к июлю

rus.postimees.ee
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Генcек НАТО Йенс Столтенберг выступает перед СМИ на авиабазе США в Рамштайне, Германия, 21 апреля 2023 года.
Генcек НАТО Йенс Столтенберг выступает перед СМИ на авиабазе США в Рамштайне, Германия, 21 апреля 2023 года. Фото: EPA / RONALD WITTEK

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Швеция станет членом этого военного блока еще до ближайшего саммита стран участниц альянса, который намечен на июль 2023 года. Тем временем переговоры с НАТО начала Япония.

Швеция станет полноценным членом НАТО в ближайшие два месяца. Об этом в интервью телеканалу СNN заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я абсолютно уверен, что Швеция станет членом НАТО. Буду усердно работать, чтобы это произошло уже к саммиту в Вильнюсе в июле этого года», - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.

При этом генсек северо-атлантического военно-политического альянса напомнил, что Швеция уже де-факто встроена в инфраструктуру НАТО. Соответствующие гарантии Стокгольм получил ранее, уточнил Столтенберг.

«Несколько стран НАТО, в том числе США, предоставили двусторонние гарантии. После вступления Финляндии в НАТО, Швеция со всех сторон окружена членами альянса. Совершенно немыслимо, что Швеция может быть атакована без какой-либо реакции со стороны НАТО. Мы уже далеко продвинулись, надеюсь, что мы сможем завершить этот процесс к саммиту в Вильнюсе», - добавил генсек НАТО.

Столтенберг прямо связал решения традиционно нейтральных Финляндии и Швеции с действиями Путина.

«Путин совершил ошибку, нападая на Украину. Он получил больше стран НАТО у своих границ. У НАТО две новые страны – Финляндия и Швеция. Вступление Финляндии увеличило границы России с НАТО более чем вдвое», - сказал Столтенберг.

Единственным препятствием на пути завершения процедуры вхождения Стокгольма в НАТО остается позиция Турции. Появление нового члена в НАТО невозможно без единогласного согласия действующих стран-участниц альянса. Анкара прекращала переговоры со Стокгольмом после отказов шведских властей выдавать Турции оппозиционеров, которых турецкие власти обвиняют в терроризме. К Хельсинки таких претензий у Турции нет. Протокол о вхождении Финляндии в НАТО турецкий парламент одобрил 31 марта. 14 мая в Турции должны пройти выборы президента и вопрос сохранения власти Реджепом Эрдоганом не предопределен.
 

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Мадриде, Испания, 29 июня 2022 года.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Мадриде, Испания, 29 июня 2022 года. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

На этом фоне стало известно, что Япония начала переговоры с НАТО об открытии в стране офиса альянса.

«Причина, по которой мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии России против Украины мир стал более нестабильным», - заявил CNN министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

Эту информацию позже подтвердил генсек НАТО Столтенберг, напомнив что альянс также сближается с Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей.

11 мая стало известно о желании почти сотни депутатов Рийгикогу принять в НАТО Украину. Соответствующий проект заявления внесен в парламент в четверг.

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