Столтенберг: Швеция вступит в НАТО к июлю

Швеция станет полноценным членом НАТО в ближайшие два месяца. Об этом в интервью телеканалу СNN заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

«Я абсолютно уверен, что Швеция станет членом НАТО. Буду усердно работать, чтобы это произошло уже к саммиту в Вильнюсе в июле этого года», - сказал Столтенберг, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Саммит НАТО в Вильнюсе пройдет 11-12 июля.

При этом генсек северо-атлантического военно-политического альянса напомнил, что Швеция уже де-факто встроена в инфраструктуру НАТО. Соответствующие гарантии Стокгольм получил ранее, уточнил Столтенберг.

«Несколько стран НАТО, в том числе США, предоставили двусторонние гарантии. После вступления Финляндии в НАТО, Швеция со всех сторон окружена членами альянса. Совершенно немыслимо, что Швеция может быть атакована без какой-либо реакции со стороны НАТО. Мы уже далеко продвинулись, надеюсь, что мы сможем завершить этот процесс к саммиту в Вильнюсе», - добавил генсек НАТО.

Столтенберг прямо связал решения традиционно нейтральных Финляндии и Швеции с действиями Путина.

«Путин совершил ошибку, нападая на Украину. Он получил больше стран НАТО у своих границ. У НАТО две новые страны – Финляндия и Швеция. Вступление Финляндии увеличило границы России с НАТО более чем вдвое», - сказал Столтенберг.

Единственным препятствием на пути завершения процедуры вхождения Стокгольма в НАТО остается позиция Турции. Появление нового члена в НАТО невозможно без единогласного согласия действующих стран-участниц альянса. Анкара прекращала переговоры со Стокгольмом после отказов шведских властей выдавать Турции оппозиционеров, которых турецкие власти обвиняют в терроризме. К Хельсинки таких претензий у Турции нет. Протокол о вхождении Финляндии в НАТО турецкий парламент одобрил 31 марта. 14 мая в Турции должны пройти выборы президента и вопрос сохранения власти Реджепом Эрдоганом не предопределен.



Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите НАТО в Мадриде, Испания, 29 июня 2022 года. Фото: AP Photo/Bernat Armangue

На этом фоне стало известно, что Япония начала переговоры с НАТО об открытии в стране офиса альянса.

«Причина, по которой мы обсуждаем это, заключается в том, что после агрессии России против Украины мир стал более нестабильным», - заявил CNN министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси.

Эту информацию позже подтвердил генсек НАТО Столтенберг, напомнив что альянс также сближается с Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей.