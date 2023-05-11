Решение Эстонии признать РФ спонсором террористов обсудили в российском суде

«Я вступил в поисковый отряд в 2013 году, и до 2019 года занимался поиском незахороненных солдат и офицеров (командиров) Зимней войны 1939-40 и Великой Отечественной войны 1941-45, и последующим их перезахоранением в отведенные места со всеми воинскими почестями. Я любил и люблю свою Родину, но моя любовь менялась в связи с тем, как моя страна - Россия - вела себя в отношении к своим гражданам (в том числе и ветеранам, оставляя их на обочине жизни без помощи) и на международной арене. Для меня не было отличий между понятиями Государство и Родина, но теперь для меня это абсолютно противоположные понятия», - говорил он в последнем слове.