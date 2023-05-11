Учитель истории из Коми и поисковик, который годами занимался перезахоронениями останков солдат Второй мировой войны, приговорен к длительному тюремному заключению за пост в соцсетях с репликой, что взрыв крымского моста - это подарок «Путлеру».
Решение Эстонии признать РФ спонсором террористов обсудили в российском суде
О том, что учитель Никита Тушканов приговорен в 5,5 годам лагерей за несколько слов в интернете 11 мая рассказал журналист независимого российского издания «Медиазона» Егор Сковорода.
Приговор за пост о том, что взрыв крымского моста - это подарок «на день рождения Путлеру», был вынесен Вторым Западным окружным военным судом. Гособвинение просило посадить Тушканова на шесть лет, утверждая, что школьный учитель виновен по статьям об оправдании терроризма в интернете (часть 2 статьи 205.2 УК) и «дискредитации» армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Дело педагога было рассмотрено накануне - всего за один день.
Издание «Медиазона» опубликовала целиком последнее слово подсудимого, где он продолжает настаивать на том, что терроризм оправдывают отнюдь не россияне, а руководство РФ само соответствует всем критериям термина террорист.
«В 2022 году - после ударов Российской Федерации по жизненно важным объектам Украины - с юридической точки зрения Россия соответствует критериям террористического государства, принятым в США и ЕС, - в частности сказал подсудимый учитель истории перед приговором. - Атаки на гражданские объекты [Украины], были до атаки на Крымский мост. Кто после этого совершил теракт? Мир находится на пороге ядерной войны, а все началось с действий Вооруженных сил России и лично главнокомандующего».
В марте 2023 года другой молодой человек, который попытался поджечь военкомат в Подмосковье, был приговорен к тринадцати годам лагерей по статье терроризм.
Никита Тушканов в своем последнем слове в том числе сказал о решении Рийгикогу признать Россию государством спонсором терроризма.
«18 октября Эстония признала РФ государством - спонсором терроризма», - напомнил судьям историк, перечисляя аналогичные решения парламентов самых разных стран мира.
28-летний мужчина не стал ничего просить у суда, заявив о сохранении своей принципиальной антивоенной позиции. Тушканов ранее был уволен из школы за свою поддержку оппозиционера Алексея Навального. Осужденный несколько лет профессионально занимался посками останков солдат погибших в годы Второй мировой войны.
«Я вступил в поисковый отряд в 2013 году, и до 2019 года занимался поиском незахороненных солдат и офицеров (командиров) Зимней войны 1939-40 и Великой Отечественной войны 1941-45, и последующим их перезахоранением в отведенные места со всеми воинскими почестями. Я любил и люблю свою Родину, но моя любовь менялась в связи с тем, как моя страна - Россия - вела себя в отношении к своим гражданам (в том числе и ветеранам, оставляя их на обочине жизни без помощи) и на международной арене. Для меня не было отличий между понятиями Государство и Родина, но теперь для меня это абсолютно противоположные понятия», - говорил он в последнем слове.
По данным правозащитников из организации «ОВД-Инфо» после начала полномасштабной войны Путина с Украиной в России насчитывается уже 537 фигурантов антивоенных уголовных дел. Количество приговоров в том числе к реальному лишению свободы растет каждый месяц. Больше 30 фигурантов этих уголовных дел подверглись пыткам. По административным статьям, связанным с антивоенными действиями, осуждены уже более 6000 россиян.