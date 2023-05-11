Обзор ⟩ Горький праздник: украинско-русский разрыв показал себя в Тарту

Олена Гусейнова известна в Украине также и как радиоведущая. В своем тексте она сочетает опыт публичного интеллектуала с впечатлениями от повседневной работы. «Даже когда я ничего не представляю, а просто перечитываю "Может ли угнетенный говорить?" Гаятри Чакраворти Спивак, я думаю о молчании как единственном выборе, который может сделать человек, который создает тексты в культуре, выпускающей снаряды по детской библиотеке. Однако этот выбор не проходит. Ни весной 2022-го, когда я объявляла по радио зеленые коридоры для Мариуполя и Бердянска, <…> а русские поэты и прозаики работали над запуском сразу нескольких сайтов, чтобы голоса их бессилия были еще слышнее. Ни весной 2023 года, когда на Марсовом поле во Львове хоронят еще с юности важного для меня человека, убитого россиянами под Бахмутом, а русские поэты принимают предложение озвучить свое ощущение русско-украинской войны на литературном фестивале в Тарту. Так может ли угнетенный говорить? - спрашиваю я, цитируя написанную в далеких 1980-х работу Спивак. И слышу ответ русских коллег: нет, не может».