В Курессааре открывают общественные пункты с чистой питьевой водой

В Курессааре на острове Сааремаа в трех местах будут установлены емкости для воды, из которых жители при желании смогут брать чистую питьевую воду.
Как сообщили в городской управе Курессааре, с четверга цистерна с водой будет находиться на центральной площади города, с пятницы на парковке магазина по адресу Моони, 2 на парковке у магазина Jysk, и на парковке у магазина Tooma pood на улице Ю. Смуули, 1. Пункты питьевой воды будут открыты каждый день до решения проблемы с подачей чистой воды с 10:00 до 20:00.
Количество воды на человека не ограничено, но городские власти просят брать воду в разумных количествах - для питья и приготовления пищи.
Бутилированная вода будет раздаваться в 5-литровых канистрах в пятницу с 10:00 до 15:00 в здании самоуправления Сааремаа, по адресус Курессааре Лосси, 1. Всего имеется 300 бутылок, по одной бутылке на домохозяйство. На этой неделе самоуправление доставило бутилированную воду образовательным учреждениям Курессааре, и раздача воды продолжится до тех пор, пока пробы не подтвердят, что с питьевой водой в городском водопроводе все в порядке.
Согласно последним пробам, взятым водоканалом Kuressaare Veevärk, количество колиформных бактерий в водопроводной воде уменьшилось, но она еще не признана пригодной для питья, для этой цели по-прежнему следует отдавать предпочтение бутилированной воде, а водопроводную воду до потребления пока необходимо кипятить не менее 10 минут.
В начале недели Kuressaare Veevärk AS приступила к масштабной очистке труб, в ходе которой был промыт водопровод питьевой воды, в питьевую воду дополнительно был добавлен хлор. Параллельно с работами по очистке были взяты пробы воды в 11 точках.
Если в понедельник загрязнение было выявлено в четырех точках, то по результатам последних проб бактериальное заражение было выявлено еще в одной точке. Водопроводная компания продолжит ежедневно брать пробы до тех пор, пока проблема с подачей чистой питьевой воды не будет решена.
Когда питьевая вода в Курессааре будет вновь безопасна для употребления, департамент здоровья отправит смс-уведомления жителям региона. Возможны варианты, когда в магистральном водопроводе в Курессааре уже будет чистая вода, однако загрязнения могут остаться во входных трубах частных и многоквартирных домов.
Поэтому после того, как поступит информация о чистой воде в магистральном водопроводе, необходимо еще очистить фильтры воды в домах. При первом включении воды надо также будет дать воде стечь, чтобы вода в трубопроводах домов также бы обновилась.