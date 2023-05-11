В Курессааре открывают общественные пункты с чистой питьевой водой

Как сообщили в городской управе Курессааре, с четверга цистерна с водой будет находиться на центральной площади города, с пятницы на парковке магазина по адресу Моони, 2 на парковке у магазина Jysk, и на парковке у магазина Tooma pood на улице Ю. Смуули, 1. Пункты питьевой воды будут открыты каждый день до решения проблемы с подачей чистой воды с 10:00 до 20:00.

Количество воды на человека не ограничено, но городские власти просят брать воду в разумных количествах - для питья и приготовления пищи.

Бутилированная вода будет раздаваться в 5-литровых канистрах в пятницу с 10:00 до 15:00 в здании самоуправления Сааремаа, по адресус Курессааре Лосси, 1. Всего имеется 300 бутылок, по одной бутылке на домохозяйство. На этой неделе самоуправление доставило бутилированную воду образовательным учреждениям Курессааре, и раздача воды продолжится до тех пор, пока пробы не подтвердят, что с питьевой водой в городском водопроводе все в порядке.

Согласно последним пробам, взятым водоканалом Kuressaare Veevärk, количество колиформных бактерий в водопроводной воде уменьшилось, но она еще не признана пригодной для питья, для этой цели по-прежнему следует отдавать предпочтение бутилированной воде, а водопроводную воду до потребления пока необходимо кипятить не менее 10 минут.