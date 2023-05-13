Лев Шлосберг: «У ада нет дна. История сломалась»

Украина заинтересована в признанных границах? Да. Ей иначе ни в НАТО, ни в ЕС не вступить. Никто не допустит принятия в эти структуры страны с неконтролируемой черной дырой в боку, потому что это потеря управляемости и контроля надгосударственной структуры. А дальше - сложные переговоры, которые, конечно, могут не завершиться ничем. И мир снова повиснет на волоске.

Путин выхолостил и зачистил российскую политическую систему. В ней убиты механизмы конкуренции и политической самостоятельности. У нас нет никакого достоверного предположения, что будет происходить с властью в России после ухода Путина. Как ни странно это будет читать европейскому читателю, вне зависимости от гражданства, рядом с Путиным есть люди существенно хуже его. Они намного менее образованы. У них в головах отсутствует категория каких бы то ни было сдерживающих конструкций в принципе. Многим кажется, что она отсутствует у Путина. Но могу сказать, что рядом с Путиным есть люди, которые об этих категориях просто не знают вообще. Их приход к власти может привести к периоду рисков, которые много выше, чем сейчас. Да, это трудно себе представить, потому что многим кажется, что ад уже наступил. Но особенность ада в том, что у него нет дна. У ада нет дна.

