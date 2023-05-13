Лев Шлосберг: «У ада нет дна. История сломалась»

В Швеции вручена премия имени Гилеля Сторча – человека, который в годы Второй мировой войны, бежав из Латвии в Швецию, спасал евреев от Холокоста. Лауреатом 2023 года стал российский политик Лев Шлосберг, который живет и работает в соседнем с Эстонией регионе РФ – Псковской области. Мы с ним поговорили.
Уроженец Даугавпилса Гилель Сторч (1902 – 1983) после оккупации Латвии СССР с 1940-го года жил и работал в Швеции. Он активно занимался спасением евреев от Холокоста. В конце Второй мировой войны через друзей-посредников он вел переговоры с ближайшими помощниками Генриха Гиммлера, чтобы спасти оставшихся в живых евреев, и добился этого. Сын Гилеля Маркус Сторч много лет возглавлял правление Нобелевского фонда, а в 2017 году основал Фонд памяти отца. Впервые премия Гилеля Сторча была вручена в 2018 году. Лауреатом 2023 года стал российский политик Лев Шлосберг.
Лев Шлосберг - один из немногих крупных оппозиционеров России, кто не скрывает свою антивоенную позицию и отказывается уезжать из страны. С начала 1990-х годов он активно участвует в процессах демократических преобразований в Псковской области, является лидером местного отделения партии «Яблоко» - единственной легальной партии РФ, выступающей против войны. Параллельно Шлосберг много лет тесно связан с журналистикой и просвещением.
Rus.Postimees - единственное русскоязычное СМИ, которое присутствовало в Стокгольме на церемонии в том же здании, где ежегодно вручаются медали Нобелевской премии. В интервью Лев Шлосберг рассказал о значении премии Гилеля Сторча и своем взгляде на развитие политических, в том числе военных, событий будущего. Разговор состоялся 9 мая.
«Могу предположить, что значит для фонда, работающего в стране ЕС, присудить премию политику, живущему и работающему в России…»
- Лев Маркович, вы стали лауреатом премии Гилеля Сторча. Премия памяти человека, который не молчал в Швеции, когда шла Вторая мировая, и пытался спасать, а потом и спасал евреев от Холокоста. Вы – шестой лауреат. До вас премию получали бывший президент ФРГ Иоахим Гаук, судья Верховного суда США Рут Гинзбург, бывший премьер Швеции Йоран Перссон, фем-активистка из США Глория Стайнем и знаменитый польский активист и писатель Адам Михник. Спустя год войны России с Украиной премию получает политик из России, который выступает против войны. Как вы сами понимаете, за что отметили вас?