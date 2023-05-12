Водопроводная вода в Курессааре по-прежнему непригодна для питья

Пробы, взятые у пациентов Курессаареской больницы, наряду с бактерией E. Coli указывают на присутствие кампилобактерий, ротавируса, нововируса и энтеровируса, сообщил Департамента здоровья, добавляя, что загрязнение сточными водами, как правило, связано с рядом различных возбудителей заболеваний.

Число заболевших может вырасти в ближайшее время, потому что симптомы инфекционных заболеваний проявляются после инкубационного периода. Например, у патогенных серотипов E.coli инкубационный период составляет 2-10 дней, в среднем 3-4 дня после попадания бактерии в пищеварительный тракт. Кроме того, заболевание может передаваться дальше через грязные руки.

Поскольку водопроводную воду нельзя признать пригодной для питья, следует отдавать предпочтение бутилированной воде, а водопроводную кипятить перед использованием. Даже если питьевая вода в трассе чистая, загрязнение могло отразиться на трассах внутри участков и многоквартирных домов. Поэтому уже в пятницу рекомендуется приступить к очистке трасс водоснабжения участков и зданий. При очистке водотрасс следует руководствоваться рекомендациями Kuressaare Veevärk.

В соответствии с соглашением с Департаментом здоровья предприятие водоснабжения продолжит ежедневный забор проб до тех пор, пока питьевая вода не станет полностью чистой. Для того, чтобы убедиться в безопасности воды, следует дождаться результатов анализа за воскресенье. Когда питьевая вода будет вновь безопасной для потребления, Департамент здоровья отправит находящимся в регионе людям соответствующее SMS-сообщение. До тех пор строго рекомендуется потреблять бутилированную или кипяченую водопроводную воду.