Вопрос читателя: при каких обстоятельствах работодатель может уменьшить мою зарплату?

Отвечает юрист Трудовой инспекции Юлле Кооль:

Общее правило таково: условия трудового договора, в том числе объем работы и заработная плата, изменяются по соглашению сторон в соответствии со статьей 12 Закона о трудовом договоре. Стороны могут договориться между собой о том, с какого времени и в какой степени будут применяться изменения, будут ли они действовать в конкретный период или на постоянной основе.

Работодатель может в одностороннем порядке изменить условия трудового договора только в случаях, предусмотренных законодательством. Закон о трудовом договоре дает работодателю возможность снизить заработную плату сотрудника только при определенных условиях, которые должны выполняться одновременно:

• в силу непредвиденных экономических обстоятельств, не зависящих от работодателя, он не может предоставить работнику оговоренный объем работы;

• выплата оговоренной заработной платы является необоснованно обременительной для работодателя.

Зарплату нельзя уменьшить, например, если работодатель не в состоянии обеспечить работу в оговоренном объеме, но при этом у работодателя есть достаточные финансовые ресурсы для выплаты заработной платы и нет реальной необходимости в ее снижении.