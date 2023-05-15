Вопрос читателя: при каких обстоятельствах работодатель может уменьшить мою зарплату?

«На еженедельном собрании менеджер компании сказал, что заказы значительно сократились, и совет директоров рассматривает возможность сокращения заработной платы. Может ли работодатель в одностороннем порядке уменьшить заработную плату работнику, и если да, то при каких условиях, на сколько и на какой срок? Каковы права работника в этой ситуации?», - спрашивает читатель Postimees.
Отвечает юрист Трудовой инспекции Юлле Кооль:
Общее правило таково: условия трудового договора, в том числе объем работы и заработная плата, изменяются по соглашению сторон в соответствии со статьей 12 Закона о трудовом договоре. Стороны могут договориться между собой о том, с какого времени и в какой степени будут применяться изменения, будут ли они действовать в конкретный период или на постоянной основе.
Работодатель может в одностороннем порядке изменить условия трудового договора только в случаях, предусмотренных законодательством. Закон о трудовом договоре дает работодателю возможность снизить заработную плату сотрудника только при определенных условиях, которые должны выполняться одновременно:
• в силу непредвиденных экономических обстоятельств, не зависящих от работодателя, он не может предоставить работнику оговоренный объем работы;
• выплата оговоренной заработной платы является необоснованно обременительной для работодателя.
Зарплату нельзя уменьшить, например, если работодатель не в состоянии обеспечить работу в оговоренном объеме, но при этом у работодателя есть достаточные финансовые ресурсы для выплаты заработной платы и нет реальной необходимости в ее снижении.
Перед уменьшением оклада работодатель должен проверить, можно ли предложить работнику другую работу. Поскольку Закон о трудовом договоре не ограничивает предложение другой работы квалификационными требованиями или специальностью, работодатель должен предложить сотруднику такую работу, которую сотрудник может выполнять с его способностями и навыками. То есть сотруднику также можно предложить работу с более низкой квалификацией или работу, отличную от предыдущей.
Если работодатель не может предложить сотруднику другую работу или сотрудник не принимает предложение, работодатель уведомляет о снижении зарплаты доверенное лицо работника, а при его отсутствии, самого работника не менее чем за 14 календарных дней до планируемого снижения зарплаты. У сотрудника должна быть возможность высказаться. Он должен представить свое мнение в течение семи календарных дней с момента получения уведомления.
Закон допускает временное снижение заработной платы на срок до трех месяцев в течение 12-месячного периода и до минимальной заработной платы, установленной правительством (725 евро в месяц).
Если работник согласен на снижение заработной платы, он имеет право работать пропорционально меньше. Например, при уменьшении заработной платы на 25% рабочее время работника также должно быть сокращено на такую же величину.
Если работник не согласен с уменьшением заработной платы, он имеет право расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом работодателя за пять рабочих дней. Работник вправе прекратить трудовые отношения, узнав о решении о сокращении заработной платы. Работодатель не может уменьшить заработную плату работника до истечения 14 календарных дней с момента уведомления о намерении уменьшить заработную плату.
По окончании трудового договора, помимо обычного конечного счета (зарплата, отпускные) работнику, расторгшему трудовой договор в связи с сокращением заработной платы, выплачивается компенсация, как при увольнении, то есть в размере среднемесячной заработной платы.