Эстонский футбольный клуб оштрафован за нанесение ущерба репутации UEFA

Таллиннский футзальный клуб «Космос», который в прошлом году принимал предварительный турнир Лиги чемпионов UEFA, был оштрафован.
Из регистра наказаний UEFA явствует, что таллиннский клуб «Космос» нанес репутационный ущерб UEFA и футболу как спортивной дисциплине. Клуб должен выплатить оставшиеся невыплаченными суммы поставщикам, которые были связаны с организацией турнира, пишет Soccernet.ee.
В течение 30 дней «Космос» должен предоставить UEFA документы, подтверждающие выплату.
Кроме того, клуб обвиняют в том, что он не сотрудничал с инспектором по этике и дисциплине, за что «Космос» был оштрафован на 5000 евро.
Напомним, что Rus.Postimees писал о клубе еще в апреле - в редакцию обратились игроки, которым «Космос» месяцами не выплачивал зарлату.
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