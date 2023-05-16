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Эстонский футбольный клуб оштрафован за нанесение ущерба репутации UEFA

rus.postimees.ee
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Футзальный мяч. Иллюстративное фото.
Футзальный мяч. Иллюстративное фото. Фото: Sportfoto Zink / OGo / imago/Zink

Таллиннский футзальный клуб «Космос», который в прошлом году принимал предварительный турнир Лиги чемпионов UEFA, был оштрафован.

Из регистра наказаний UEFA явствует, что таллиннский клуб «Космос» нанес репутационный ущерб UEFA и футболу как спортивной дисциплине. Клуб должен выплатить оставшиеся невыплаченными суммы поставщикам, которые были связаны с организацией турнира, пишет Soccernet.ee.

В течение 30 дней «Космос» должен предоставить UEFA документы, подтверждающие выплату.

Кроме того, клуб обвиняют в том, что он не сотрудничал с инспектором по этике и дисциплине, за что «Космос» был оштрафован на 5000 евро.

Напомним, что Rus.Postimees писал о клубе еще в апреле - в редакцию обратились игроки, которым «Космос» месяцами не выплачивал зарлату.

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