Возрождение Кёнигсберга ⟩ По примеру соседей Латвия также отказывается называть российский эксклав Калининградом

После решения Польши переименовать город и область Калининград в историческое название Królewiec (Крулевец - прим. ред.) или Кёнигсберг, а также желания консервативных литовских депутатов перейти на именование Karaliaučius (Караляучус - прим. ред.), латвийский Языковой департамент теперь также рекомендует использовать историческое название российского эксклава.