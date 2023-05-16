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Возрождение Кёнигсберга ⟩ По примеру соседей Латвия также отказывается называть российский эксклав Калининградом

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Калининград. Иллюстративное фото
Калининград. Иллюстративное фото Фото: Schutterstock.com

После решения Польши переименовать город и область Калининград в историческое название Królewiec (Крулевец - прим. ред.) или Кёнигсберг, а также желания консервативных литовских депутатов перейти на именование Karaliaučius (Караляучус - прим. ред.), латвийский Языковой департамент теперь также рекомендует использовать историческое название российского эксклава.

Латвийский Центр государственного языка (VVC), который отслеживает использование официального языка, объявил вчера, что рекомендует использовать в латышском языке традиционное балтийское название Karaļauči (Караляучи - прим. ред.) или немецкое название Kēnigsberga вместо Калининграда, сообщила общественная телерадиовещательная компания LSM.

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