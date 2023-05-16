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«Ущерб нашему глобальному лидерству». Минфин США напоминает о рисках дефолта уже в ближайшие недели

rus.postimees.ee
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Министр финансов США Джанет Йеллен выступает на брифинге для прессы в Белом доме в пятницу, 7 мая 2021 года, Вашингтон.
Министр финансов США Джанет Йеллен выступает на брифинге для прессы в Белом доме в пятницу, 7 мая 2021 года, Вашингтон. Фото: AP Photo / Patrick Semansky

Министр финансов Джанет Йеллен подтвердила свои прежние оценки, что США впервые в своей истории рискует столкнуться с дефолтом уже после 1 июня 2023 года.

Глава американского Минфина снова обращается к Конгрессу США с призывом, или поднять разрешенный законом потолок американского государственного долга или приостановить его действие. Джанет Йеллен прямо пишет, что иначе уже 1 июня 2023 года «казначейство больше не сможет выполнять все обязательства правительства». Другими словами, США столкнутся с дефолтом, чего ранее никогда не было в истории страны. Йеллен напоминает о предыдущих аналогичных письмах, отмечая, что негативные прогнозы подтверждаются.

«Теперь, когда доступна дополнительная информация, я пишу, что, по нашим оценкам, Казначейство, вероятно, больше не сможет выполнять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке лимита долга к началу июня. Эти оценки основаны на доступных в настоящее время данных, и федеральные поступления, расходы и долг могут отличаться от этих оценок. Фактическая дата, когда Казначейство исчерпает чрезвычайные меры, может быть на несколько дней или недель позже, чем эти оценки», - сказано в письме Йеллен на имя руководителей профильных структур Конгресса США, которое опубликовано на сайте американского Минфина.

Министр финансов призывает парламентариев не ждать до последнего, так как предыдущий опыт говорит, что задержка с решением «может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов».

«Если Конгрессу не удастся увеличить лимит долга, это создаст серьезные трудности для американских семей, нанесет ущерб нашему глобальному лидерству и поставит под сомнение нашу способность защищать интересы национальной безопасности», - завершает свое воззвание госпожа Йеллен.

Ранее американские чиновники объясняли необходимость занимать больше средств тем, что поступления от налога на прибыль оказались меньше ожидаемого, а расходы правительства, наоборот, превысили запланированные показатели. Кроме того, по состоянию на начало квартала на правительственных счетах оказалось меньше средств, чем предполагалось.

Отсутствие решения проблемы, о которой Минфин США говорит с начала года, связано с противостоянием представителей Республиканской и Демократической партий. Контролирующие сейчас Палату представителей республиканцы возражают против программы расходов, объявленной президентом-демократом Джо Байденом.

В обмен на разрешение повысить максимальный размер займов они потребовали резкого сокращения государственных трат и отмены некоторых крайне важных для Белого дома решений, в том числе программы прощения студенческих долгов и налоговых кредитов для экологических технологий. В свою очередь против таких требований выступили демократы, у которых большинство в Сенате - верхней палате Конгресса.

Президент Байден в начале мая заявлял, что по этим вопросам «переговоров быть не может», сообщала тогда Би-Би-Си.

Министр финансов Джанет Йеллен слушает выступление президента Джо Байдена на заседании cаммита лидеров США и Африки по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости продовольственных систем, 15 декабря 2022 года, Вашингтон, США.
Министр финансов Джанет Йеллен слушает выступление президента Джо Байдена на заседании cаммита лидеров США и Африки по вопросам обеспечения продовольственной безопасности и устойчивости продовольственных систем, 15 декабря 2022 года, Вашингтон, США. Фото: AP Photo / Susan Walsh

Последствия дефолта не будут ограничены Соединенными Штатами. Финансовый кризис начнет расползаться, и мировая экономика окажется перед угрозой рецессии, ранее писали советники Байдена.

«Рецессия сейчас совсем некстати. Мир еще не оправился от ковидного кризиса. Вторая после США экономика - Китай только начал восстанавливаться, а третью по размерам европейскую экономику лихорадит от энергетического кризиса и войны России против Украины», - отмечали неделю назад журналисты Би-Би-Си.

В случае дефолта в США все будет даже хуже, чем предыдущие известные финансовые кризисы, потому что в отсутствие возможности занимать у правительства еще и не будет денег на господдержку, чтобы смягчить последствия кризиса, как после финансового коллапса 2008 года и в пандемию ковида.

«Дефолт будет иметь серьезные и продолжительные финансовые и экономические последствия. Не нужен даже сам дефолт - одна угроза невыполнения обязательств обрушит рынки и ударит по доходам населения», - предупреждают экономисты Белого дома.

По данным СМИ на главу Белого дома оказывается все большее давление с тем, чтобы он согласился обсудить республиканские предложения.

Повышение потолка госдолга США с 1960 года происходило уже 78 раз.

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