«Ущерб нашему глобальному лидерству». Минфин США напоминает о рисках дефолта уже в ближайшие недели

Глава американского Минфина снова обращается к Конгрессу США с призывом, или поднять разрешенный законом потолок американского государственного долга или приостановить его действие. Джанет Йеллен прямо пишет, что иначе уже 1 июня 2023 года «казначейство больше не сможет выполнять все обязательства правительства». Другими словами, США столкнутся с дефолтом, чего ранее никогда не было в истории страны. Йеллен напоминает о предыдущих аналогичных письмах, отмечая, что негативные прогнозы подтверждаются.

«Теперь, когда доступна дополнительная информация, я пишу, что, по нашим оценкам, Казначейство, вероятно, больше не сможет выполнять все обязательства правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке лимита долга к началу июня. Эти оценки основаны на доступных в настоящее время данных, и федеральные поступления, расходы и долг могут отличаться от этих оценок. Фактическая дата, когда Казначейство исчерпает чрезвычайные меры, может быть на несколько дней или недель позже, чем эти оценки», - сказано в письме Йеллен на имя руководителей профильных структур Конгресса США, которое опубликовано на сайте американского Минфина.

Министр финансов призывает парламентариев не ждать до последнего, так как предыдущий опыт говорит, что задержка с решением «может нанести серьезный ущерб бизнесу и доверию потребителей, повысить стоимость краткосрочных займов для налогоплательщиков и негативно повлиять на кредитный рейтинг Соединенных Штатов».