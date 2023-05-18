Миллионы долларов на лапу судьям, новости «народных республик» и контрнаступление. Обзор событий недели в Украине

Обращает на себя внимание и то, что оценки Блинкена «собственные», то есть, субъективные, и то, что госсекретарь говорит об отвоевании не всей территории Украины, а лишь той, которая была захвачена с февраля 2022 года, то есть, без Донбасса и Крыма.

Президент Украины не согласен ни с первым, ни со вторым. «С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо», - сказал он Eurovision News. Зеленский предупредил о рисках замороженного конфликта, на который, по его словам, рассчитывает Россия.

Для успешного контрнаступления Киеву нужно оружие, а американские танки Abrams Украина получит, по словам министра обороны США Ллойда Остина, только в начале осени. Сезон дождей - не лучшее время для наступательных действий. Поэтому, пока украинские военные уничтожают военную логистику в РФ и на оккупированных ею украинских территориях, Зеленский отправился в турне по Европе на сборы нужных вооружений.

Во время пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Шольцем, на вопрос, достаточно ли Украине оружия для начала наступления, он ответил: «Еще несколько визитов и все». Италия, Германия, Франция, Великобритания – вот география «оружейного» тура Зеленского.