На фронте перелом к лучшему уже произошел, но в гражданской жизни Украины наблюдаются все те же коррупция и борьба за власть. Эти три темы больше всего обсуждались в Украине на минувшей неделе, пишет журналист Сергей Гармаш из Киева.
Миллионы долларов на лапу судьям, новости «народных республик» и контрнаступление. Обзор событий недели в Украине
Суды в Украине – самая трудно реформирующаяся ветвь власти. Прежде всего виной тому сопротивление судей, которым комфортно жить в хорошо оплачиваемой, замкнутой и очень солидарной системе, где последнее слово всегда остается за ними.
Система настолько монолитна и закрыта, что главе государства проще ликвидировать конкретный суд, чем привлечь к ответственности его судей. Но скандал, который разразился вечером 15 мая, - уже можно прогнозировать, - станет точкой бифуркации и в этом странном организме «правосудия».
Публичное разоблачение коррупции в Верховном суде, в котором участвовал председатель этого суда, да еще во время войны – это само по себе событие, которое ставит под сомнение легитимность всей системы. Всем ясно, что либо она начнет меняться сверху, либо окончательно деградирует.
«Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде Украины, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями», - говорится в сообщении пресс-службы САП.
На фото - диван с разложенными на нем пачками долларов. Сумма взятки – 2,7 миллионов долларов. Также в СМИ появилась информация о задержании председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Он же еще и член Высшего совета правосудия. Верховный суд уже заявил о созыве во вторник внеочередного заседания в связи с происходящим.
Князев был избран на свою должность в 2021 году. Значит, либо он прошел по согласованию с Офисом президента, либо вопреки ему, как вызов судейской системы. В любом случае, задержание главы Верховного Суда не могло обойтись без ведома Офиса президента.
У руководства и САП и НАБУ стоят люди близкие к главе Офиса президента Андрею Ермаку. Если бы Князев устраивал офис, скандала бы не было. Это значит, что противостояние можно моделировать именно по линии государственной и судебной властей. Пока непонятна цель: реальное очищение суда и принуждение его к реформированию, или контроль над судебной ветвью власти?
По всем соцопросам суды считаются в украинском обществе наиболее коррумпированной сферой, поэтому поддержка народа будет априори на стороне Офиса президента. Другого такого момента для трансформации «судебной мафии» в реальное правосудие может уже не быть. Правда, может возникнуть соблазн не изменить систему, а подчинить ее себе. Следим за руками.
Луганские перестали жить лучше донецких
С февраля 2022 года мышление и мировоззрение жителей Луганска стало сильно отличаться от мировоззрения братьев из «народной республики» в Донецке. Линия фронта, которая восемь лет называлась линией разграничения, стремительно отодвинулась от Луганска в первые дни вторжения. Донецк же, наоборот, стал зоной активных боевых действий.
Когда в Донецке ежедневно рвутся снаряды и разрушаются дома, в Луганске народ сосредоточился на сугубо бытовых проблемах: получении компенсаций за погибших мобилизованных родственников, переоформлении документов на российские, поиске схем получения украинских пенсий и «эвакуации» детей в качестве беженцев в благополучные европейские страны.
В последние несколько дней все резко изменилось. 12 мая произошел ракетный удар по машзаводу, на котором обслуживалась техника оккупантов. При этом был легко ранен первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Виктор Водолацкий.
На следующий день «прилетело» уже в военкомат, где базировались оккупанты. 14 мая в связи с усилившимися обстрелами в «республике» был отключен мобильный интернет. Это не предотвратило ракетный удар 15 мая по бывшему Луганскому авиационному училищу, где также была «база» российских военных.
В этот же день произошел взрыв в барбер-шопе в центре Луганска. Пострадали семь человек, среди которых «и. о. министра МВД ЛНР» Игорь Корнет и три его охранника. Очевидно, что целью был именно «министр». Сейчас он находится в реанимации с тяжелыми ранениями.
Следует сказать, что Корнет был «министром» в «ЛНР» с 2014 года. Именно его действия привели к преждевременной отставке и бегству в РФ прежнего «главы республики» Игоря Плотницкого. Для этого был устроен практически военный переворот.
Также недавно был опубликован аудиоперехват нынешнего «главы» Леонида Пасечника, который жалуется неизвестному на полную бесконтрольность Корнета и говорит о намерении поговорить с самим Путиным, чтоб решить эту проблему. Это дает основания считать, что покушение на Корнета - внутренние луганские разборки.
Однако, СБУ в этот раз организовала утечку в СМИ о своем участии в этом «деле». Деморализующую мысль о длинных руках Киева на оккупированном Донбассе укрепили и сами россияне. Они распространили информацию о поиске Росгвардией в Луганской области партизан. Сообщается, что за неделю было поймано аж 29 «пособников украинского режима».
В общем, дончане, исторически и взаимно недолюбливающие луганчан, теперь морально легче переносят «мир и безопасность», которые принесла им «СВО», объявленная, как мы помним, именно ради этого. Теперь и Донецк и Луганск примерно в одинаковой ситуации.
А если серьезно, то взрывы в Луганске говорят о том, что у россиян больше нет тыла на территории Украины. После передачи Великобританией Киеву дальнобойных ракет Storm Shadow дальностью 250 км., практически вся оккупированная ими зона простреливается.
Это плохая новость для них в преддверии анонсированного контрнаступления, потому что требует на ходу искать новые места дислокации техники, создавать новые логистические цепочки обеспечения войск, да еще и как-то успокаивать коллаборантов.
Поскольку я рассказываю о трендовых событиях и концентрируюсь на них, то вне внимания читателей остаются практически ежедневные атаки и жертвы среди мирных жителей городов, находящихся под контролем Киева. Поэтому для баланса: 15 мая россияне обстреляли уже почти полностью разрушенную прифронтовую Авдеевку.
«Российские тв@ри целенаправленно бьют по местам скопления людей. На этот раз разрушено здание больницы в старой части города, погибло четыре человека», - написал в Телеграме бывший директор бывшего крупнейшего в Европе Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов.
Контрнаступление происходит медленно
9 мая было опубликовано заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что по его собственным оценкам у ВСУ есть все необходимое для того, чтобы продолжать успешно отвоевывать территории, захваченные Россией в течение последних 14 месяцев.
Обращает на себя внимание и то, что оценки Блинкена «собственные», то есть, субъективные, и то, что госсекретарь говорит об отвоевании не всей территории Украины, а лишь той, которая была захвачена с февраля 2022 года, то есть, без Донбасса и Крыма.
Президент Украины не согласен ни с первым, ни со вторым. «С тем, что мы имеем, мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо», - сказал он Eurovision News. Зеленский предупредил о рисках замороженного конфликта, на который, по его словам, рассчитывает Россия.
Для успешного контрнаступления Киеву нужно оружие, а американские танки Abrams Украина получит, по словам министра обороны США Ллойда Остина, только в начале осени. Сезон дождей - не лучшее время для наступательных действий. Поэтому, пока украинские военные уничтожают военную логистику в РФ и на оккупированных ею украинских территориях, Зеленский отправился в турне по Европе на сборы нужных вооружений.
Во время пресс-конференции в Берлине с канцлером ФРГ Шольцем, на вопрос, достаточно ли Украине оружия для начала наступления, он ответил: «Еще несколько визитов и все». Италия, Германия, Франция, Великобритания – вот география «оружейного» тура Зеленского.
Договоренности, о которых было объявлено, внушают оптимизм. Однако на поставки вооружений в Украину и их получение в войсках нужно около месяца, соответственно это будет период подготовки и украинцев и россиян к решающей схватке.
Тем временем, ситуация в Бахмуте стала кардинально меняться. От чистой обороны и тактического отступления ВСУ перешли к контрнаступательным действиям. Украинцы возвращают контроль над захваченной ранее территорией города. Причем, речь не о метрах (такой была динамика захвата города россиянами), а о километрах и тактических высотах.
Пригожин уже заговорил об угрозе окружения «Вагнера» в Бахмуте. «Можно сказать, что наша оборонная операция продолжает быть успешной и достигает одной главной своей цели - это стачивание боевых возможностей РФ. Кроме боевых потерь, у российских военных падает морально-психологическое состояние, появляются элементы паники» – сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Резкая смена «климата» в Луганске, беспилотники и «хлопки» в РФ, успех оружейного турне Зеленского и тактическое улучшение позиций ВСУ в Бахмуте – все это та позитивная динамика, которая дает надежду, что война когда-то закончится. А это, пожалуй, - главное, что необходимо украинцам прямо сейчас.
Справка
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.