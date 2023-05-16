Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осудила активиста Даниила Куракина за демонстрацию флага Украины в Нарве 9 мая и поддержала жителя Нарвы Вячеслава Сорокина, который напал на Куракина. Активист ответил Захаровой резкой критикой.
МИД России назвал эстонского активиста «провокатором» и «русофобом». Куракин: вы – агрессивное быдло
Вчера Rus.Postimees сообщил, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент на нарвском променаде 9 мая.
«Однако нашелся провокатор - известный эстонский русофоб Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг», - сказала Захарова.
Захарова заявила, что напавший на Куракина гражданин России Вячеслав Сорокин невиновен, а «произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских». Она добавила, что Россия окажет помощь соотечественнику Сорокину.
Активист и блогер Даниил Куракин ответил на заявление российского чиновника на своей страничке в Facebook.
По его словам, он вынужден отреагировать, поскольку «история вышла на официальный межгосударственный уровень».
«Сущность России защищать исключительно агрессивное быдло, являясь таким же агрессивным быдлом по отношению к соседним странам. К сожалению, я на своем опыте убедился, что быдло понимает только язык силы и от него необходимо уметь защищаться», - написал Куракин.
Блогер считает, что напавшего на него гражданина России не нужно мучать жизнью в «русофобской» Эстонии.
Видео: момент нападения
«Забирайте его в свой Мордор чтобы он свободно ходил с колорадскими лентами и выпивал за дедов при каждой удобной возможности. Я сам наполовину русский и в мою сторону нет никаких гонений, потому что я, в отличие от всяких носителей вируса «русского мира», ценю и уважаю независимость, историю и суверенитет Эстонской Республики, и буду готов в случае чего это все от вас защищать», - заявил активист Куракин, обращаясь к Захаровой.
Он также добавил, что будет продолжать поддерживать Украину.
Сорокин признал вину и получил наказание
Днем 9 мая на нарвском променаде произошло нападение на активиста и блогера Даниила Куракина. Молодой человек получил легкие травмы и сам насилия не применял.
Применивший насилие Вячеслав Сорокин был приговорен судом к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. Он признал вину и покаялся, сообщили в прокуратуре.
Он также должен оплатить судебные издержки в размере 687,75 евро и пройти социальную программу.
В прокуратуре добавили, что против нападавшего возбуждено дело о проступке из-за ношения георгиевской ленточки.