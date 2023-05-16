МИД России назвал эстонского активиста «провокатором» и «русофобом». Куракин: вы – агрессивное быдло

Он также добавил, что будет продолжать поддерживать Украину.

Сорокин признал вину и получил наказание

Житель Нарвы Вячеслав Сорокин, совершивший нападение на Даниила Куракина в Нарве 9 мая. Фото: Taavi Sepp

Днем 9 мая на нарвском променаде произошло нападение на активиста и блогера Даниила Куракина. Молодой человек получил легкие травмы и сам насилия не применял.

Применивший насилие Вячеслав Сорокин был приговорен судом к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. Он признал вину и покаялся, сообщили в прокуратуре.

Он также должен оплатить судебные издержки в размере 687,75 евро и пройти социальную программу.

В прокуратуре добавили, что против нападавшего возбуждено дело о проступке из-за ношения георгиевской ленточки.