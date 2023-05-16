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МИД России назвал эстонского активиста «провокатором» и «русофобом». Куракин: вы – агрессивное быдло

rus.postimees.ee
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Мария Захарова и Даниил Куракин.
Мария Захарова и Даниил Куракин. Фото: SHAMIL ZHUMATOV/Scanpix Baltics/Postimees

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова осудила активиста Даниила Куракина за демонстрацию флага Украины в Нарве 9 мая и поддержала жителя Нарвы Вячеслава Сорокина, который напал на Куракина. Активист ответил Захаровой резкой критикой.  

Вчера Rus.Postimees сообщил, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала инцидент на нарвском променаде 9 мая. 

«Однако нашелся провокатор - известный эстонский русофоб Куракин, который злонамеренно развернул в сторону России украинский флаг», - сказала Захарова.

Захарова заявила, что напавший на Куракина гражданин России Вячеслав Сорокин невиновен, а «произошедшее только подтверждает, что в Эстонии продолжаются открытые гонения и ксенофобия в отношении русских». Она добавила, что Россия окажет помощь соотечественнику Сорокину. 

Активист и блогер Даниил Куракин ответил на заявление российского чиновника на своей страничке в Facebook.

По его словам, он вынужден отреагировать, поскольку «история вышла на официальный межгосударственный уровень».

«Сущность России защищать исключительно агрессивное быдло, являясь таким же агрессивным быдлом по отношению к соседним странам. К сожалению, я на своем опыте убедился, что быдло понимает только язык силы и от него необходимо уметь защищаться», - написал Куракин.

Блогер считает, что напавшего на него гражданина России не нужно мучать жизнью в «русофобской» Эстонии.

Видео: момент нападения

«Забирайте его в свой Мордор чтобы он свободно ходил с колорадскими лентами и выпивал за дедов при каждой удобной возможности. Я сам наполовину русский и в мою сторону нет никаких гонений, потому что я, в отличие от всяких носителей вируса «русского мира», ценю и уважаю независимость, историю и суверенитет Эстонской Республики, и буду готов в случае чего это все от вас защищать», - заявил активист Куракин, обращаясь к Захаровой.

Он также добавил, что будет продолжать поддерживать Украину.

Сорокин признал вину и получил наказание 

Житель Нарвы Вячеслав Сорокин, совершивший нападение на Даниила Куракина в Нарве 9 мая.
Житель Нарвы Вячеслав Сорокин, совершивший нападение на Даниила Куракина в Нарве 9 мая. Фото: Taavi Sepp

Днем 9 мая на нарвском променаде произошло нападение на активиста и блогера Даниила Куракина. Молодой человек получил легкие травмы и сам насилия не применял.

Применивший насилие Вячеслав Сорокин был приговорен судом к одному году и трем месяцам лишения свободы условно. Он признал вину и покаялся, сообщили в прокуратуре. 

Он также должен оплатить судебные издержки в размере 687,75 евро и пройти социальную программу. 

В прокуратуре добавили, что против нападавшего возбуждено дело о проступке из-за ношения георгиевской ленточки.

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