Ученики устроили в школе кровавые разборки: возбуждено два уголовных дела

20 апреля полицию вызвали в Эльваскую гимназию, где подрались школьники: трое 17-летних и один 15-летний. Помимо этого, восьмиклассник решил прийти в школу с кастетом.
Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Керсти Кохаль рассказала, что на данный момент для расследования точных обстоятельств случившегося возбуждено два уголовных дела.
«Речь идет о мальчиках из одного круга общения, которые пытаются решать разногласия и недопонимания кулаками, а не словами. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, больше деталей по этим уголовным делам мы пока раскрыть не можем», - сказала Кохаль.
Прокурор также призвала молодых людей не разрешать свои разногласия с помощью насилия.
«С точки зрения безопасности к школам предъявляются еще более высокие требования, поскольку дети проводят там большую часть своего дня», - прокомментировала она. Помимо участковых, важную роль в разрешении конфликтов в школе играет школьный персонал. «К решению этих дел привлечены учителя и социальный работник», - заключила она.