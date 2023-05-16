Ученики устроили в школе кровавые разборки: возбуждено два уголовных дела

Прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Керсти Кохаль рассказала, что на данный момент для расследования точных обстоятельств случившегося возбуждено два уголовных дела.

«Речь идет о мальчиках из одного круга общения, которые пытаются решать разногласия и недопонимания кулаками, а не словами. Поскольку речь идет о несовершеннолетних, больше деталей по этим уголовным делам мы пока раскрыть не можем», - сказала Кохаль.

Эльваская гимназия. Фото: Sille Annuk, Tartu Postimees

Прокурор также призвала молодых людей не разрешать свои разногласия с помощью насилия.