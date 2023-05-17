Украина начала работу в киберцентре НАТО в Эстонии

«Будущее Украины - в евроатлантической семье, и все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но основное внимание сейчас, конечно, уделяется тому, как обеспечить победу Украины. Что мы знаем точно, так это то, что наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции. Наша помощь и наша поддержка помогают им сделать это возможным. Но основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы президент Путин не выиграл войну, чтобы Украина победила, потому что без суверенной, независимой Украины нет смысла обсуждать членство», - цитировал 21 апреля сайт НАТО слова своего генерального секретаря.

