Украина начала работу в киберцентре НАТО в Эстонии

Флаг Украины поднят над центром передового опыта совместной киберзащиты НАТО, который находится в Таллинне. МИД Украины заявил о начале совместной работы.
Государственный флаг Украины теперь развивается над центром киберзащиты НАТО около военного кладбища Таллинна. О начале совместной работы экспертов НАТО и украинских специалистов сообщает МИД Украины.
«В штаб-квартире Центра передового опыта совместной киберзащиты НATO (CCDCOE) в Таллинне официально поднят государственный флаг Украины, что знаменует собой официальное присоединение Украины к CCDCOE», - сказано в Twitter украинского МИД.
🇺🇦Today the National Flag of Ukraine is officially raised at the Headquarters of the #NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence in Tallinn, marking official accession of Ukraine to the @ccdcoe pic.twitter.com/etVKyDiGIp— MFA of Ukraine 🇺🇦 (@MFA_Ukraine) May 16, 2023
Киберцентр НАТО со штаб-квартирой в Таллинне был основан в 2008 году. Как сказано на сайте CCDCOE, миссия центра состоит в том, чтобы поддерживать страны альянса «уникальным междисциплинарным опытом в области исследований, обучения и учений в сфере киберзащиты, охватывающих основные области технологий, стратегии, операций и права».
«Мы объединяем союзников по НАТО и партнеров за пределами Североатлантического союза», - подчеркивается на сайте киберцентра.
В работе центра принимают участие все страны-участницы НАТО. Правда, новый член альянса, Финляндия, пока значится на сайте организации как «содействующий участник», а не «спонсор», как остальные 29 стран НАТО. В списке «содействующих участников», помимо Украины и Финляндии, указаны не входящие в НАТО Австрия, Южная Корея, Швеция, Швейцария, Ирландия, Австралия и Япония. Ранее в Токио заявили о переговорах по открытию в стране офиса НАТО.
В конце апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО после победы в войне с Россией.
«Будущее Украины - в евроатлантической семье, и все союзники по НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО. Но основное внимание сейчас, конечно, уделяется тому, как обеспечить победу Украины. Что мы знаем точно, так это то, что наша поддержка помогает Украине двигаться к евроатлантической интеграции. Наша помощь и наша поддержка помогают им сделать это возможным. Но основное внимание сейчас сосредоточено на том, чтобы президент Путин не выиграл войну, чтобы Украина победила, потому что без суверенной, независимой Украины нет смысла обсуждать членство», - цитировал 21 апреля сайт НАТО слова своего генерального секретаря.
Развязанная Путиным война России с Украиной продолжается уже 448 дней.
На фоне войны в НАТО вступила традиционно нейтральная Финляндия, тем самым сухопутные границы РФ с северо-атлантическим альянсом выросли сразу в два раза. Столтенберг ранее заявлял, что процесс вхождения Швеции в НАТО может завершиться до июльского саммита альянса, который пройдет в Вильнюсе. Уже известно, что в работе саммита примет участие президент Украины Владимир Зеленский.