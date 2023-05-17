После блокировки счетов финских дипломатов в РФ в Финляндии заморозили 300 000 евро друга Путина

324 000 евро, которые МИД Финляндии приписывает российскому олигарху Аркадию Роттенбергу, заморожены по решению Апелляционного суда Хельсинки, сообщает 17 мая Helsingin Sanomat.

Речь о сделке где финская компания закупала минеральные удобрения в Дубае. Апелляционный суд установил, что дубайская компания фактически действовала от имени российской компании АО «Минудобрения», подконтрольной Ротенбергу. МИД Финляндии смог убедить суд в необходимости заморозки этих средств с помощью данных службы экономической разведки Эстонии и журналистских расследований, отмечает финская пресса.

«От дубайской компании требовались документы о том, что деньги не будут предоставлены или использованы лицом, на которое распространяется эмбарго. Но такое объяснение представлено не было», - отмечает Helsingin Sanomat по итогам судебного разбирательства.

Аркадий Ротенберг считается одним из самых близких друзей Владимира Путина. Бизнесмен, которого никто не знал, до прихода Путина к власти, в течение многих лет получал государственные контракты на самые разные проекты, в том числе связанные со строительством инфраструктурных проектов в различных регионах России. Бизнесмен с 2014 года является фигурантом санкционных списков. Именно его структуры занимались строительством Крымского моста.

Helsingin Sanomat напоминает, что Ротенберг известен как владелец финской хоккейной команды Helsingin Jokerit и хоккейного зала Hartwall Areena. Активы формально были проданы в 2014 году его сыну - Роману Ротенбергу. Ротенберг младший является главным тренером петербургской хоккейной команды СКА.

Финляндия активно замораживала активы российских олигархов и других лиц, находящихся под санкциями, после того как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной. На конец апреля были заморожены активы 1710 физических или юридических лиц на сумму около 244 миллионов евро, отмечает Helsingin Sanomat. В апреле Финляндия замораживала в том числе землю и здания Российского центра науки и культуры в Хельсинки, но потом решение было отменено. Так же ранее был отменен арест двух квартир, которые принадлежат непосредственно российскому государству, поскольку в санкционных списках не фигурирует «Российская Федерация». Но пять квартир, которые связаны с организацией «Россотрудничество», остаются под арестом.