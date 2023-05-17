СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Эстонский парламент не сумасшедший, а просто подросток

Эстонский парламент очень молод, и еще не всем мускулам закона, организующего его работу, довелось испытать напряжение. Поэтому впадать в панику из-за бардака в зале заседаний не стоит: Рийгикогу развивается. Однако попытка размыть границы между коалицией и оппозицией вызывает беспокойство - это не очень безопасный путь, пишет главный редактор изданий Postimees на русском языке Сергей Метлев.
Тридцать два года - возраст зрелого человека, но для парламентаризма это означает статус мальчика, у которого апатия чередуется с порывистостью.
Организовав простой в работе, связанный с порядком проведения заседаний, оппозиция представила очень интересный комплекс вопросов о саморегулировании Рийгикогу и отношениях между большинством и меньшинством.
Нынешнюю обструкцию можно назвать новаторской, потому что с ее помощью пытаются заблокировать рассмотрение правительственных законопроектов как таковых - бесконечные вопросы в зале заседаний препятствуют обсуждению законопроектов, а комиссии Рийгикогу забиваются десятками бессмысленных законопроектов от оппозиции. Атаку вопросами и законопроектами в большом зале коалиция отбила лимитами, но у оппозиции есть еще несколько ходов в запасе.
Одним из принципов либеральной демократии является отказ тотального регулирования всех сфер жизни с помощью подробных законов, потому что в обществе должна поддерживаться определенная степень доверия и готовности к сотрудничеству, а проистекающие из многогранности жизни споры преодолеваются в суде. То же самое относится и к некоторым положениям Закона о правилах внутреннего распорядка и работы Рийгикогу, которые оппозиция использует против правительства.
Разгоревшийся конфликт касается не применявшихся ранее подходов, и оппозиция не скрывает, что не желает уступать в своих требованиях, пусть даже ценой временного паралича законодательной власти. Речь идет, конечно, о содержании политики и политической коммуникации, а не о процедурах. Оппозицию не устраивают налоговые планы правительства.
Этот тонкий для рядового избирателя спор по процедурному вопросу в конечном счете сводится к следующему: может ли парламентское большинство проводить свою политику, если их намерение соответствует конституции и законам, или же в принципе может быть и так, что инструменты парламентского шантажа могут вынуждать большинство искать договоренности с оппозицией. Результатам может стать постоянное изменение политики правящей коалиции и отказ от некоторых целей и идей.
Если ответ да, то нужно учитывать, что вращение государственной турбины неизбежно замедлится, заниматься политикой станет значительно сложнее, а результат выборов будет менее четким - в этом случае придется каждый раз учитывать очень противоречивые интересы и чувства. И даже при этом, ничто не гарантирует заключения соглашений в парламенте, потому что цель оппозиции всегда состоит в том, чтобы помешать правительству.
До сих пор у нас применялась простая модель: решения коалиции все-таки проходят через парламент, если на то есть воля правительства (на которое общество влияет больше, чем оппозиция), и коррекция может произойти на уровне президента, канцлера юстиции и Государственного суда, если решение противоречит конституции. Или в связи с чрезвычайными обстоятельствами, или внезапно изменившейся политической реальностью. При этом права оппозиции сохраняются и очень четко защищены конституцией, то есть волей народа. Отдельный вопрос заключается в том, входит ли в их число вечная обструкция.
В то же время я почти убежден, что находящиеся сейчас в оппозиции Центристская партия, EKRE и «Отечество», будь они сами у власти, решили бы проблему такого простоя в работе Рийгикогу примерно таким же образом, как и нынешняя коалиция Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200».
Теперь, возможно, предстоят судебные споры, еще несколько бессонных ночей, бурные эмоции и новые методы давления в Рийгикогу. Очень приветствую привлечение Государственного суда как объективного арбитра. Оппозиция как раз сегодня и решила обратиться в высшую судебную инстанцию для решения спора о парламентских процедурах.
Эстонский парламент молод, история прецедентов и споров довольно скудна. Ему нужно больше опыта преодоления конфликтов. Кричать и топать ногами в большом зале на самом деле тоже нормально, если только это не происходит каждый день. Парламент существует, кроме прочего, еще и для того, что первобытные человеческие инстинкты направить в цивилизованное русло.
Однако размытие границ и сущности коалиции и оппозиции может оказать деструктивное воздействие на наш парламентаризм в целом. Полный паралич Рийгикогу и пренебрежение принципом власти большинства резко усилит усталость народа от парламентской демократии и может в долгосрочной перспективе породить авторитарные тенденции.
Большинство должно иметь возможность править в соответствии с конституцией и законами, будучи при этом ограниченным внутренним соотношением сил, требовательными средствами массовой информации и культурными традициями. И, конечно, хорошей работой оппозиции. Возможно, в результате наблюдаемого нами столкновения будет найден новый баланс.