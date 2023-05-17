СЕРГЕЙ МЕТЛЕВ ⟩ Эстонский парламент не сумасшедший, а просто подросток

Если ответ да, то нужно учитывать, что вращение государственной турбины неизбежно замедлится, заниматься политикой станет значительно сложнее, а результат выборов будет менее четким - в этом случае придется каждый раз учитывать очень противоречивые интересы и чувства. И даже при этом, ничто не гарантирует заключения соглашений в парламенте, потому что цель оппозиции всегда состоит в том, чтобы помешать правительству.

До сих пор у нас применялась простая модель: решения коалиции все-таки проходят через парламент, если на то есть воля правительства (на которое общество влияет больше, чем оппозиция), и коррекция может произойти на уровне президента, канцлера юстиции и Государственного суда, если решение противоречит конституции. Или в связи с чрезвычайными обстоятельствами, или внезапно изменившейся политической реальностью. При этом права оппозиции сохраняются и очень четко защищены конституцией, то есть волей народа. Отдельный вопрос заключается в том, входит ли в их число вечная обструкция.

В то же время я почти убежден, что находящиеся сейчас в оппозиции Центристская партия, EKRE и «Отечество», будь они сами у власти, решили бы проблему такого ​​простоя в работе Рийгикогу примерно таким же образом, как и нынешняя коалиция Партии реформ, социал-демократов и «Ээсти 200».