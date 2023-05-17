Урмас Рейнсалу будет баллотироваться на пост председателя «Отечества»

«Я поговорил с коллегами по партии и решил баллотироваться на пост председателя «Отечества». Политической платформой партии является и будет оставаться политика ценностей», - сказал Рейнсалу.

В то же время Рейнсалу поблагодарил Хелира-Вальдора Сеэдера за его упорную работу и отметил, что под его руководством партия добилась многих важных изменений. «Сейчас мы столкнулись с новой главой в истории «Отечества», - добавил бывший министр иностранных дел.

Тынис Лукас, депутат Рийгикогу, также баллотируется на пост председателя «Отечества». «Я рад, что мы баллотируемся вместе с Тынисом Лукасом. Это позволит провести содержательную дискуссию о будущем партии», - сказал Рейнсалу.