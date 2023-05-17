Урмас Рейнсалу будет баллотироваться на пост председателя «Отечества»

Урмас Рейнсалу, депутат Рийгикогу и бывший министр иностранных дел, сегодня объявил в социальных сетях, что будет баллотироваться на пост председателя «Отечества».
«Я поговорил с коллегами по партии и решил баллотироваться на пост председателя «Отечества». Политической платформой партии является и будет оставаться политика ценностей», - сказал Рейнсалу.
В то же время Рейнсалу поблагодарил Хелира-Вальдора Сеэдера за его упорную работу и отметил, что под его руководством партия добилась многих важных изменений. «Сейчас мы столкнулись с новой главой в истории «Отечества», - добавил бывший министр иностранных дел.
Тынис Лукас, депутат Рийгикогу, также баллотируется на пост председателя «Отечества». «Я рад, что мы баллотируемся вместе с Тынисом Лукасом. Это позволит провести содержательную дискуссию о будущем партии», - сказал Рейнсалу.
Рейнсалу подчеркнул, что у «Отечества» должно быть больше амбиций и усилий. «В эти предвыборные недели нам необходимо провести честную дискуссию о том, какие изменения помогут партии увеличить поддержку в обществе. Это то, чего ждут от нас наши члены, нынешние и прошлые сторонники. Сильное «Отечество» гораздо нужнее в эти трудные времена, чем в спокойные», - пояснил он.