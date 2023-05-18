Подозреваемый в преступлении Вестеринен выступил против действующего порядка срочной службы

«Я прослужил в армии более пяти лет, и это был мой ответственный выбор. В результате тяжёлого ранения на службе я пережил ампутацию правой ноги. К сожалению, подобные случаи происходят регулярно. И тем страшнее, если ставший инвалидом молодой человек, не был готов к службе и не хотел идти в армию», – сказал он.

Вестеринен убежден, что служить в армии должны только мотивированные люди. «Только так можно добиться высокого уровня обороноспособности нашей страны. Истинный патриотизм не рождается по принуждению. Один специально обученный военный сработает лучше десятерых срочников», - заявил он, добавив, что быть военным - это призвание и профессия, к которой нельзя принуждать в свободном демократическом обществе.

В период пандемии COVID-19 Андрей Вестеринен активно выступал против антивирусных мер, установленных правительством для защиты здоровья населения. Он устроил телефонную травлю главе научного совета Ирье Лутсар.

Ранее Вестеринен часто фигурировал на прокремлевских новостных порталах в качестве комментатора.