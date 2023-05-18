Мечты о казни Путина оценили в семь лет лагерей

Через полгода после ареста гособвинение затребовало для активиста девять лет лишения свободы. Судья дал семь. Михаил Кригер приветствовал своих сторонников украинской народное песней «Червона калина», которую он спел прямо в стеклянной клетке.

Михаил Кригер во время суда пел и других украинские песни, которые хорошо знакомы всем, кто знаком с советским кинематографом, но за исполнение которых сегодня в России привлекают к ответственности.

Журналист Олег Кашин, комментируя приговор в семь лет для Михаила Кригера, заметил, что в новой репрессивной реальности РФ многолетние сроки за мнение уже перестали удивлять.

В своем последнем слове Кригер заявил, что не отказывается ни от каких своих действий и по-прежнему мечтает увидеть Путина повешенным. Rus.Postimees целиком публикует последнее слово российского оппозиционера, которое он произнес перед судьями военного суда.

Мне вменяют в вину два поста в Facebook, которым на момент моего задержания исполнилось два года. Из чего я делаю вывод о том, что эти мои тексты - всего лишь повод. А преследуют меня за мою сначала антивоенную, а теперь и откровенно проукраинскую позицию, которую я не то что не скрываю, а стараюсь ее продемонстрировать максимально широко и при каждом удобном случае. Я считаю эту войну тем редким конфликтом, в котором правда стопроцентно присутствует на одной стороне. И эта сторона украинская.

Стараясь хоть как-то смыть тот братоубийственный позор, которым покрыла себя наша страна, я помогал украинским беженцам, всячески в соцсетях выражал свою искреннюю надежду на Перемогу. Я был и до сих пор уверен, что если россиянам и суждено встретить свободу, то прийти она может лишь в результате этой самой Перемоги. Точно так же, как она пришла в Японию и Германию именно в результате военного поражения.

У Александра Городницкого есть такие слова: «Не всегда для свободы победа нужна, ей нужней иногда пораженье…»

Но вернемся к моему обвинению. Итак, меня обвиняют в том, что я публично позволил себе помечтать о путинском повешении. Да, я действительно мечтаю дожить до такого праздника.

Я уверен, что наш диктатор так же заслуживает такой казни, как и иные военные преступники, которых вешали по приговору, например, Нюрнбергского трибунала. Такой же лживый тиран, присвоивший себе ничем не ограниченную власть, с таким же руками по локоть в крови. И эта моя оценка целиком и полностью подтверждается ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом в Гааге. Но, может быть, в этих своих мечтаниях я забыл о милосердии, о «милости к падшим», так сказать? Опять же - нет. Ведь по милости этого мясника (настаиваю - именно по его милости) продолжает литься кровь каждый день.

А поскольку сам он от власти не уйдет, как мы все понимаем, то арест и казнь его - единственный способ остановить то братоубийственное кровопролитие, которое именно он, опять же настаиваю, развязал против самого родственного россиянам народа - народа моей родной и любимой Украины.

Сейчас из-за маниакальных амбиций нашего фюрера в моем родном Днепре мои многочисленные родственники, одноклассники, друзья детства сидят в подвалах в ожидании обстрелов и бомбардировок. За что им все это? За то, что наш солнцеликий не наигрался в солдатики в детстве? За то, что, по моим наблюдениям, он стал поклонником того самого, настоящего фюрера и, похоже, следует его примеру?

Таким образом, я настаиваю на справедливости, разумности и, если угодно, целесообразности этой своей «хрустальной мечты». Или, перефразируя известного холуя по фамилии Володин, скажем так: «Есть Путин - есть реки крови, нет Путина - нет кровопролития». Я надеюсь, достаточно и доходчиво обосновал свою мечту?

Тогда перейдем к моему второму обвинению. Мне вменяют еще и разжигание ненависти к ФСБ. Да, я действительно не люблю эту контору, которая является абсолютным аналогом гестапо времtн гитлеровского Рейха. И даже превосходит по подлости и зверству. Почему, спросите? Да потому что немецкие палачи, пусть и бесчеловечными методами, но боролись с настоящими врагами Рейха и фюрера, а не выдумывали их.

Наши же, путинские, гестаповцы просто придумывают «врагов». С помощью засланных провокаторов создают «террористические организации», а потом сами же их и «раскрывают». То есть ради звезд на погонах, орденов на грудь, ради карьеры они ломают жизни подросткаv, их родителям, нисколько не сочувствуя им, как не сочувствуют съедаемому кролику. Эта их гнусная практика проявилась в делах «Нового величия», «Сети», в деле канских подростков. Причем одного из канских ребят, 14-летнего Никиту Уварова, почти год продержали в СИЗО. А в 16 лет впаяли ему 5 лет колонии. За «теракт в Minecraft». Кем, скажите мне, надо быть, чтобы сажать 14-летнего по сути ребенка? Разве эти современные гестаповцы не чудовище? Разве они могут называться людьми?

Вообще же тот текст, который лег в основу моего обвинения, был написан под воздействием от шока, случившегося со мной после приговора по «калининградскому делу». Напомню, если кто запамятовал, что тогда двое молодоженов получили 12 и 13 (!) лет за служебное несоответствие сотрудника ФСБ, оказавшегося гостем на их свадьбе. И вот - едва ли не на следующий день после женитьбы молодожены получили такие дикие сроки. И что же я должен чувствовать после всего этого к служащим в нашем гестапо?

Не могу не добавить, что в деле «Сети» по крайней мере признательные показания от молодых людей добивались с помощью пыток электрошокером. На что судьи предпочли не обращать внимания. Судя по географии этих дел, по послушности судов по этим делам, я делаю вывод о том, что данная людоедская, чудовищная практика является именно практикой, а не единичными эксцессами. И что я должен испытывать к служащим этой зверской конторы? Неужто безмерное уважение и щенячий восторг?

А какие чувства я должен испытывать к этому ведомству после отравления Навального, Кара-Мурзы, еще ряда отравлений специальной группой служивых убийц, разъезжающих по стране за своими жертвами? Это вот те самые «горячие сердца и чистые руки».

Объясните мне, как можно, зная обо всем, мной перечисленном, относиться к ведомству палачей, садистов, убийц и стукачей? И почему я не имею права поделиться этим своим отвращением с окружающими? Разве статья 29 Конституции не гарантирует мне право распространять открытую информацию? Таким образом, мне кажется, что я достаточно обосновал свою позицию по обоим пунктам обвинения.

И поэтому я считаю героем Миихаила Жлобицкого. Хотя я не оправдываю терроризм! Разве путинская власть оставила ему какой-то иной способ протеста, кроме самоубийства путем самоподрыва? Разве судьи обратили внимание на следы пыток электрошокером на теле подсудимого Филинкова во время заседания? А много ли депутатов Госдумы написали свои запросы в СК или в прокуратуру по этому поводу? А на Первом канале или на ВГТРК про 5-летний срок подростку Уварову что-нибудь сказали? И что же оставалось героическому правдолюбцу Жлобицкому? Какие формы протеста? Если «пепел Клааса» жжет сердце? Только «безумство храбрых» по Максиму Горькому…

Теперь еще пару слов. Во время заседаний неоднократно, видимо, как отягчающее обстоятельство, говорилось о моих многочисленных административных задержаниях. Наверно, по мысли обвинения, это меня должно как-нибудь отрицательно характеризовать. Так я должен сказать, что никогда не выходил на акции протеста, чтобы развлечься или от скуки. Всегда только в защиту законности и в строгом соответствии с Конституцией, которая в статье 31 гарантирует всем нам право на мирные собрания.

Скажу больше. Выход на улицу я считал не только правом, но и обязанностью граждан по защите своих гражданских прав. И нередко заставлял себя это делать, преодолевая собственную лень, усталость и прочие обстоятельства.

И, уважаемые судьи, обвинители и следователи, я выступал в защиту и ваших прав в том числе. Чтобы вы могли избрать себе власть, ответственную перед вами. И чтобы, вынося то или иное решение, избранные вами депутаты думали в первую очередь о вашей реакции, одобрении или неодобрении этих решений. Чтобы они хоть как-то зависели от вас. Чтобы в том числе и ваших сыновей, братьев, отцов, мужей не забрили на эту преступную войну и не вернули их вам в целлофановом пакете. Мне кажется, что вы в этом не меньше меня заинтересованы. Только боитесь больше. Вот за эти добрые намерения меня и задерживали много раз, и штрафовали, и сажали.

Ну и еще пару слов. Обращаюсь ко всем, кто меня слышит и к тем, кто прочитает эти мои слова. Если вы когда-то услышите или прочитаете, что «Кригер передумал…» или «Кригер отказался, извинился» и т. д., то знайте: над моими близкими или надо мной нависла серьезная угроза.

И совсем напоследок мое коротенькое обращение к славным моим землякам — захисникам рідної України.

Шановні українці! Любі мої друзі! Гірше за все для мене те, що я не можу бути поряд з вами. У лавах ЗСУ наприклад. Тому лише можу побажати вам Перемоги!

Хай щастить вам, браття й сестри! Слава Україні!