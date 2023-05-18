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Партия Koos – Ляэнеметсу: процесс Айво Петерсона должен быть открытым

Rus.Postimees
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Айво Петерсон.
Айво Петерсон. Фото: Raul Mee

Члены недавно зарегистрированной партии Koos и одноименного общественного движения обратились к министру внутренних дел Лаури Ляэнеметсу с просьбой поспособствовать тому, чтобы уголовный процесс над Айво Петерсоном был бы открытым для общественности, сообщает Rus.ERR.

«Наш лидер Айво Петерсон был задержан по подозрению в установлении связей, представляющих угрозу национальной безопасности Эстонии, и до сих пор находится в Таллиннской тюрьме. В связи с отсутствием доказательств прокуратура объявила процесс рассмотрения дела и судебные слушания по нему закрытыми», – написали члены партии и общественного движения Koos министру, напомнив, что Айво Петерсон – общественный деятель и политик, набравший на последних парламентских выборах почти 4000 голосов.

«Граждане Эстонии имеют право знать, что происходит», – подчеркнули авторы обращения, которые считают, что своими действиями правоохранительные органы и спецслужбы ставят под угрозу демократические устои и права человека в Эстонии, а также нарушают некоторые положения Конституции ЭР.

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