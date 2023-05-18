Партия Koos – Ляэнеметсу: процесс Айво Петерсона должен быть открытым

«Наш лидер Айво Петерсон был задержан по подозрению в установлении связей, представляющих угрозу национальной безопасности Эстонии, и до сих пор находится в Таллиннской тюрьме. В связи с отсутствием доказательств прокуратура объявила процесс рассмотрения дела и судебные слушания по нему закрытыми», – написали члены партии и общественного движения Koos министру, напомнив, что Айво Петерсон – общественный деятель и политик, набравший на последних парламентских выборах почти 4000 голосов.