Резидентура разведки РФ в Эстонии ликвидирована - заявил Марго Паллосон

«Резидентура российских спецслужб выслана из Эстонии, здесь нет разведывательной резидентуры, они не могут приехать в Эстонию в контексте действующих ограничений», - сказал Паллосон в интервью ERR.

По словам вступающего в должность начальника КаПо, наибольшую угрозу представляют жители Эстонии, путешествующие в Россию.

«Большая часть вербовки, конечно, происходит на территории Российской Федерации, и, конечно, они компенсируют свою деятельность технической разведкой, - сказал контрразведчик. - За Эстонией можно очень успешно шпионить из Брюсселя, Берлина, Осло. Если все европейские службы будут активно сотрудничать, образуя единый фронт, это укрепит и Эстонское государство».

Ранее в Департаменте полиции и погранохраны (PPA) Rus.Postimees подтвердили данные ФСБ о двукратном за год росте числа жителей Эстонии, которые ездят в РФ.

Марго Паллосон отметил, что проработал в контрразведке двадцать лет, но в силу специфики работы оставался в тени. По его словам Россия потратила много усилий на попытки влиять в Эстонии изнутри, но безрезультатно.

Будущий глава КаПо призвал жителей Эстонии, которые сталкиваются с попытками вербовки, или уже завербованы, не бояться об этом сообщать.