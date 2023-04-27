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Большой обзор ⟩ Российские посольства в странах Северной Европы кишат шпионами

, редактор
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Российское посольство в Стокгольме. На этой неделе Швеция выслала пять российских дипломатов, обвиненных в шпионаже, но неясно, были ли это те люди, которых общественная телекомпания SVT назвала шпионами.
Российское посольство в Стокгольме. На этой неделе Швеция выслала пять российских дипломатов, обвиненных в шпионаже, но неясно, были ли это те люди, которых общественная телекомпания SVT назвала шпионами. Фото: STAFF

Телерадиовещательные компании четырех стран Северной Европы раскрыли имена и лица десятков разведчиков, которые работали или продолжают работать в российских посольствах под дипломатическим прикрытием, причем треть или более сотрудников посольств, по мнению служб безопасности, являются шпионами.

Всего известно около 40 агентов, чьи личности были раскрыты в ходе совместного проекта финского Yle, шведского SVT, норвежского NRK и датского DR, среди них 13 шпионов, которые все еще действуют в Швеции, или, по крайней мере, действовали по состоянию на позавчерашний день, когда Стокгольм объявил о высылке пяти российских дипломатов. Две недели назад Норвегия выслала 15 российских дипломатов, обвиненных в шпионаже, включая, по сообщениям СМИ, четырех сотрудников российской военной разведки (ГРУ), чья реальная деятельность была выявлена местной вещательной компанией.

Россия ответила на вчерашний шаг Норвегии высылкой десяти представителей посольства Норвегии в Москве и аппарата атташе по вопросам обороны.

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