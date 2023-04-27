Большой обзор ⟩ Российские посольства в странах Северной Европы кишат шпионами

Всего известно около 40 агентов, чьи личности были раскрыты в ходе совместного проекта финского Yle, шведского SVT, норвежского NRK и датского DR, среди них 13 шпионов, которые все еще действуют в Швеции, или, по крайней мере, действовали по состоянию на позавчерашний день, когда Стокгольм объявил о высылке пяти российских дипломатов. Две недели назад Норвегия выслала 15 российских дипломатов, обвиненных в шпионаже, включая, по сообщениям СМИ, четырех сотрудников российской военной разведки (ГРУ), чья реальная деятельность была выявлена местной вещательной компанией.