Эстония усилит таможенный контроль на границе с Россией

Таллинн, Рига, Вильнюс, Хельсинки, Стокгольм, Осло и Варшава достигли соглашения по вопросу усиления таможенного контроля на границах с Россией. Об этом сообщает сайт МИД Финляндии после трехдневных дискуссий представителей компетентных органов семи государств.

«В трехдневных обсуждениях участвовали национальные компетентные органы, ответственные за национальную координацию применения санкций, выдачу разрешений (например, экспортных лицензий, разрешений на финансовые санкции), и должностные лица таможни приграничных государств. Также на встрече присутствовали Швеция, председательствующая в ЕС, и Европейская комиссия. Представители обсудили пути усиления мер, направленных на срыв обхода санкций ЕС против России и Беларуси», - сказано в сообщении на сайте финского МИД.

В сообщении отмечается, что спустя 15 месяцев после начала действия беспрцедентных антироссийских санкций, вызванных полномасштабной войной Кремля с Украиной, «Россия придумала множество способов их обхода».

Участники переговоров договорились углубить сотрудничество по реализации санкций через усиление единообразного применения таможенного контроля и регулярный обмен информацией.

МИД Финляндии уточняет, что в предметном обсуждении вопросов экспортного контроля, приняли участие эксперты Бюро промышленности и безопасности США.

Накануне Минюст США сообщил об аресте двух граждан РФ, которые обвиняются в попытках продажи в пользу России деталей для авиационной техники. Мужчинам грозит до двадцати лет лишения свободы за намерения обойти антироссийские санкции.