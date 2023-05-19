В начале апреля Rus.Postimees рассказывал, на ком держится локальная культура в Кохтла-Ярве. В соседнем Йыхви - свой культурный хаб. Это зонтик для институций, что удобно для их клиентуры. Люди занимаются очень разными вещами, но ходят в одно место. Виды активности постоянно пересекаются. И это буквально электризует атмосферу. Которая не стоит ничего без человеческого капитала, о котором и пойдет речь.
Репортаж из Йыхви ⟩ Звезды над шахтами: как их зажигают «ненормальные» люди в доме со стеклянными стенами
В отличие от облаченного в сталинский ампир ДК в Кохтла-Ярве, центр культуры и интересов в Йыхви выглядит подчеркнуто современно. У него полупрозрачный фасад, видны перекрытия и отсеки. Сюда упаковано сразу несколько культурных фабрик. Это кружки, где люди развиваются, конкурсы и фестивали, где это развитие видят другие, театр «Туулевески» с давними традициями и наконец – Концертный Дом, самый крупный здешний игрок. В первом репортаже из Йыхви о своей работе рассказывают инженеры досуга и архитекторы праздников, затмевающих многие события в масштабах страны.
Хотелось своих новостей
Мы начинаем разговор с того, что технически расположено в культурном и досуговом центре, но реально простирается далеко за его пределы. Это местная видеостудия, которой руководит Илья Тельнов. Он сочувственно слушает мои жалобы на недостаток знаний об Ида-Вирумаа и реагирует чем-то вроде притчи.
«Несколько лет назад один крупный новостной портал задал мне вопрос: "Почему мы о вас так мало знаем?", и я ответил: "Но ведь вы же пишете". Был у нас Open Cup по аэробике (международный турнир проходит ежегодно в ноябре – прим. ред.). Там журналистов почти не было. Хотя к нам в 2021 году впервые приезжала команда из Индонезии. Зато пишут, что в Таллинне открылся новый KFC. Такой выбор новостей. Я понимаю, что об Ида-Вирумаа надо писать плохое, потому что негативный заголовок цепляет, а порталы на рекламе зарабатывают».
Для Ильи это выстраданная тема. «В 2012 году, когда я учился в академии культуры в Вильянди, родился проект «Молодежные новости Йыхви и Кохтла-Ярве». Сначала мы с друзьями решили создать видеоблог при ночном клубе, где у нас был знакомый директор. Хотели рассказывать о региональных достижениях в области культуры и спорта. Так и рассказываем с тех пор. Нас цитируют «Северное побережье» и ERR, берут сюжеты TVN и Orsent TV».
Проект, по словам Ильи, еще больше помолодел, когда в него стали подтягиваться школьники. Сейчас это обучающая новостная компания – дети практикуются в изготовлении контента под руководством недавних студентов. Хотя возрастной разброс на самом деле от 10 до 45 лет. «Года четыре назад нам предложили открыть полноценную студию при центре культуры. Она работает и как официальный кружок, и как волонтерская команда, которая делает сюжеты о регионе. Недавно сняли документальный фильм о кукольном театре «Туулевески», который тоже располагается в этом здании. Фильм победил в одной из номинаций на фестивале». Илья говорит об этом достижении очень буднично, что вызывает большое уважение.
Самофинансирование «Молодежных новостей» – условие их независимости. «У нас были попытки сделать интернет-радио, но мы столкнулись с волокитой и необоснованными суммами, которые от нас требовали союз авторов Эстонии и союз фонограмм. Мы волонтерим, а при попытке выйти на официальный уровень упираемся в стену. Чиновники отвечают по полгода», - констатирует Илья, который тратит на развитие проекта все деньги, заработанные в качестве предпринимателя.
«Да разве это нормальный человек? – включается в разговор творческий руководитель центра Анна Маскаева, у которой Илья Тельнов учился еще в школе. - Он же все, что зарабатывает, сюда потом и отдает». Создатели студии за время ее работы вложили в нее более десяти тысяч евро. Они занимаются тем, что интересно им самим, так что это инвестиции в себя.
При студии действует и школа диджеев. «Из громких имен, которые начинали у нас, упомяну Алину Захарову, – говорит Маскаева, - Это к разговору о том, что все таланты – у нас». Илья также называет Александра Арцимовичуса - участника известной кавер-группы Dochka Bossa (в канун 2020 года группа выиграла конкурс «Народ поет» на ETV+ - прим. ред.): «Он ведет в нашем досуговом центре музыкальный кружок, у него собираются бэнды, которые играют и в регионе, и по республике».
Свет волшебного фонаря
Летом детская студия планирует снимать музыкальный клип одного из воспитанников. Продукция студии участвует в конкурсе любительского кино, который также регулярно проходит в центре культуры и досуга. Laterna Magica («Волшебный фонарь») – отдельная ветвь активности центра, на которую нанизаны события в течение года. Кульминация – в марте, когда проходит ежегодный фестиваль, где жюри решает, кто из любителей отличился наибольшим профессионализмом.
«Фестиваль действует с 2008 года, когда появилось это здание, – рассказывает Анна Маскаева. – Я увидела, что в нем есть кинозал, а значит, надо крутить кино и делать фестиваль. Тем более, что название Amadeus придумал Кальо Кийск – вы ведь памятник видели? Я тогда думала, что, если мы постелем красную дорожку, сразу придет очень много людей. Но в первом конкурсе у нас было 19 работ, а зрителей – немногим больше. Все пришлось делать постепенно. Очень большую роль сыграли мастер-классы известных профессионалов и участие фильмов, произведенных давними, известными в стране командами, – таллиннской МЭКСвидео и нарвской студией "Rovesnik". Раньше мы принимали работы до 10 минут, потом увеличили до 15».
«Во время пандемии мы вынужденно показывали фильмы онлайн, - подхватывает Илья. - Мы компоновали программы из конкурсных фильмов и делали показы на YouTube. Дистанционно делать это технически возможно и даже удобно. Но, когда у нас в этом году после окончательного снятия ограничений были сеансы в нашем здании, в зале не хватало мест».
«Самая большая задача - найти кинолюбителей, - формулирует Анна. - Ведь само слово означает, что это скромные люди. Их нужно подтолкнуть к участию, так как сами они часто нерешительны. Сергей Листов, Иван Алёхов - состоявшиеся, сделавшие карьеру мужчины, а вытащить их для участия в конкурсе было крайне трудной задачей. Мне еще приходит на память пример - Денис Салмиянов из Силламяэ, который учится в Тарту на стоматолога. Его профессор сказал ему, что, если он не будет отключать мозги и заниматься еще чем-то, все будет грустно. И вот мы с его мамой, которую я давно знаю, толкали его в четыре руки: покажи свою работу (в 2019 году фильм Салмиянова Breaking the ceiling о кенийских спортсменах-дуатлонистах победил в номинации «лучший док» - прим. ред.). И, конечно, больше всего меня умиляет, как люди находят друг друга на фестивале и какие прочные связи возникают между ними».
На фестивале попадались заявки на участие и с других континентов – за это Анна благодарит главу союза кинолюбителей Эстонии Яака Ярвине, который включил событие в календарь фестивалей. Впрочем, сейчас, считает основатель фестиваля, время переходное. Само представление о кинолюбителях меняется. Мероприятий, где показывают такие фильмы в старом смысле слова, все меньше. Да и союз, отметим, пребывает скорее в спящем состоянии. Например, у него и сайта нет.
«У нас, конечно, в регионе есть KINOFF, но это высокая планка, - признает Маскаева, - а из таких же, как мы, осталось еще «Невиданное кино», которое делает МЭКСвидео. Но у нас своя ниша, поэтому мы, наверное, и держимся. У нас в жюри этого года был актер Эдуард Теэ из Таллинна. Сначала программа произвела на него удручающее впечатление. А потом, приехав уже на награждение, он не уставал поражаться, как все ярко и стильно сделано, какой праздник здесь происходит».
Петь – значит быть счастливым
Если кинозал в Йыхви благословил сам Кальо Кийск, то музыка здесь связана с именем другого уроженца этих мест – композитора Ханса Хиндпере. Он был родом из самого Йыхви, тогда как Кийск родился в деревне Вайвина близ Тойла. Конкурс Хиндпере был задуман еще при жизни композитора в 2012 году, но впервые прошел на следующий год, когда Хиндпере уже не было в живых.
«Его сочинения нельзя назвать простыми для исполнения, – говорит Хели Вяхк, ведущий специалист народного дома в Таммику, входящего в состав Йыхвиского центра. – Немного наберется в Ида-Вирумаа исполнителей, готовых заниматься его наследием. Поэтому я придумала делать конкурс на всю страну. Проходит он раз в два года. В марте этого Хиндпере исполнилось 95 лет, приезжали вокальные ансамбли, в том числе пара молодежных составов, что было вполне успешно. Реклама конкурса ширится, но я и сейчас нередко слышу: а мы ничего не знали об этом! Я исправно посылаю информацию другим народным домам, но пока сеть контактов не идеально работает», - сетует Хели.
Помимо именного конкурса, центр проводит ежегодно в марте дни солистов Ида-Вирумаа. Это также заслуга Хели Вяхк. «Я делаю это уже 23 года, – удивляется она, вслух произнося эту цифру. – В жюри у нас каждый год известные люди, это привносит в атмосферу что-то важное. В этом году праздник был посвящен Хейди Тамме, которой исполнилось 80 лет (одна из первых поп-певиц Эстонии, солистка ансамбля «Лайне» в 1967–69 годах – прим. ред.). Мы ее пригласили, она была в совершенной эйфории. Тоже сначала думала – ну, какой-то народный дом, там мероприятие… А потом сказала, что это лучшее, что она видела. Было так здорово, что я разыскала ее, а она согласилась приехать».
Говорим с хозяевами дома и о фестивале школьных театров, который также проходит в марте – традиционном для Эстонии театральном месяце. «Мне очень нравится заведенный у нас порядок, когда сразу после спектакля члены жюри дают ребятам обратную связь, разбирают, как сделана работа», - делится Маскаева организационным секретом. «Первые годы дети пугались – а вдруг мы что не так сделали? – вспоминает Вяхк. – А с годами все изменилось, теперь дети ждут этих комментариев. И в мае победители едут на республиканский уровень».
Дамы метают сковородки
Характерно, что своих смотрят с не меньшим, если не с большим энтузиазмом, чем гостей. На поддержке местного сообщества очень многое держится. Увидеть своих – особая мотивация. Маскаева и Вяхк уверяют, что театральные проекты при школах, наподобие знаменитой на всю Эстонию студии Татьяны Кундозеровой, все равно существовали бы и в отсутствие «более высоких уровней». Иерархии здесь надуманны, а порой и откровенно неуместны. Горизонтальные связи, взаимная заинтересованность намного важнее привычки соревноваться. Она просто въелась в подкорку учреждений, отвечающих якобы общему представлению о культуре как о состязании.
Для обитателей дома самая большая ценность – не галерея достижений, а люди, одержимые идеей. «У нас, например, арбалетный кружок, его ведет Меэлис Пялло. - говорит Маскаева. - Он большой энтузиаст, который по всем точкам в Ида-Вирумаа ездит и занимается с ребятами, среди которых уже есть чемпионы мира. Авиамоделисты – то же самое, человек во главе кружка имеет европейский титул. То же самое – шахматы. А еще у нас топоры и сковородки метают – это тоже в арбалетном кружке. Кстати, женщинам это особенно интересно. Они просто чемпионки, мужчинам до них далеко. Если руководитель увлечен своим делом, он и людей способен увлечь».
В связи с культурным досугом неизменно всплывает гендерная тема. В тот же Арт-Момент – кружок для взрослых любителей искусства – ходят практически одни женщины. Мои собеседницы отмечают, что привлечь в любой, а тем более в такой кружок мужчину – большая проблема. «О росписи по батику нет и речи, - смеется Анна. - Беда и с бальными танцами, насчет которых я часто слышу: я хочу танцевать, а супруг нет».
И это отдельный вопрос. Почему женщины по достижении определенного возраста, например, когда подрастают дети, намного чаще мужчин испытывает потребность в параллельном занятии? Означают ли отказ мужчин от культурного досуга, что они не испытывают в нем потребности? Работники центра - энтузиасты, но не психотерапевты и тем более не политики, от которых зависит структура занятости и перемены качества жизни в регионе. Дом интересов помогает искать и находить, доверять и проникаться. Здесь управляют линией жизни. Было бы только желание.
А продолжение - следует...