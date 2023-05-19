Репортаж из Йыхви ⟩ Звезды над шахтами: как их зажигают «ненормальные» люди в доме со стеклянными стенами

«Во время пандемии мы вынужденно показывали фильмы онлайн, - подхватывает Илья. - Мы компоновали программы из конкурсных фильмов и делали показы на YouTube. Дистанционно делать это технически возможно и даже удобно. Но, когда у нас в этом году после окончательного снятия ограничений были сеансы в нашем здании, в зале не хватало мест».

«Самая большая задача - найти кинолюбителей, - формулирует Анна. - Ведь само слово означает, что это скромные люди. Их нужно подтолкнуть к участию, так как сами они часто нерешительны. Сергей Листов, Иван Алёхов - состоявшиеся, сделавшие карьеру мужчины, а вытащить их для участия в конкурсе было крайне трудной задачей. Мне еще приходит на память пример - Денис Салмиянов из Силламяэ, который учится в Тарту на стоматолога. Его профессор сказал ему, что, если он не будет отключать мозги и заниматься еще чем-то, все будет грустно. И вот мы с его мамой, которую я давно знаю, толкали его в четыре руки: покажи свою работу (в 2019 году фильм Салмиянова Breaking the ceiling о кенийских спортсменах-дуатлонистах победил в номинации «лучший док» - прим. ред.). И, конечно, больше всего меня умиляет, как люди находят друг друга на фестивале и какие прочные связи возникают между ними».