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Большие перемены: в Эстонии изменится трудовое законодательство

Лийна Лакс
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В то время как организация труда людей, которые работают по конкретному графику, в целом в порядке, есть некоторые проблемы для выполняющих разовые подработки и использующих иностранную рабочую силу.
В то время как организация труда людей, которые работают по конкретному графику, в целом в порядке, есть некоторые проблемы для выполняющих разовые подработки и использующих иностранную рабочую силу. Фото: Taavi Sepp

Правительственная коалиция хочет пересмотреть действующее трудовое законодательство. Некоторые из предлагаемых изменений уже известны, но изменения, которые окажут наибольшее влияние, все еще являются предметом горячих споров.

Правительство включило в коалиционное соглашение важный для всех работников и работодателей в Эстонии пункт: «Мы сделаем регулирование работы современным и гибким. Касающиеся работы законы должны адаптироваться к изменившемуся характеру занятости, охватывать как можно больше групп людей на рынке труда и давать возможность гибкой рабочей нагрузки и организации работы, обеспечивая социальные гарантии». Но что это значит?

О гибкой работе говорят уже много лет, но каждый ее понимает по-своему. Однако постепенно изменения уже происходят. Например, в прошлом году в трудовое законодательство было добавлено понятие так называемого работника, обладающего самостоятельной компетенцией в принятии решений, - это означает, что работник сам решает, сколько он работает каждый день или каждую неделю, и компания не обязана вести учет его часов. В закон также добавили пункты об удаленной работе.

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