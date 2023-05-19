Большие перемены: в Эстонии изменится трудовое законодательство

Правительственная коалиция хочет пересмотреть действующее трудовое законодательство. Некоторые из предлагаемых изменений уже известны, но изменения, которые окажут наибольшее влияние, все еще являются предметом горячих споров.
Правительство включило в коалиционное соглашение важный для всех работников и работодателей в Эстонии пункт: «Мы сделаем регулирование работы современным и гибким. Касающиеся работы законы должны адаптироваться к изменившемуся характеру занятости, охватывать как можно больше групп людей на рынке труда и давать возможность гибкой рабочей нагрузки и организации работы, обеспечивая социальные гарантии». Но что это значит?