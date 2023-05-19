Большие перемены: в Эстонии изменится трудовое законодательство

Правительство включило в коалиционное соглашение важный для всех работников и работодателей в Эстонии пункт: «Мы сделаем регулирование работы современным и гибким. Касающиеся работы законы должны адаптироваться к изменившемуся характеру занятости, охватывать как можно больше групп людей на рынке труда и давать возможность гибкой рабочей нагрузки и организации работы, обеспечивая социальные гарантии». Но что это значит?

О гибкой работе говорят уже много лет, но каждый ее понимает по-своему. Однако постепенно изменения уже происходят. Например, в прошлом году в трудовое законодательство было добавлено понятие так называемого работника, обладающего самостоятельной компетенцией в принятии решений, - это означает, что работник сам решает, сколько он работает каждый день или каждую неделю, и компания не обязана вести учет его часов. В закон также добавили пункты об удаленной работе.