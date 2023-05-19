Лидер «Ээсти 200»: партия не получила от Лехтме ни цента

Председатель партии «Ээсти 200» Лаури Хуссар пригласил журналистов на пресс-конференцию, чтобы прокомментировать уход Йоханны-Марии Лехтме из Рийгикогу. По его словам, Лехтме сама приняла решение покинуть Рийгикогу и опроверг слухи о том, что она могла финансировать партию «Ээсти 200».
По словам Хуссара, он несколько раз обсуждал с Лехтме скандал, связанный с НКО Slava Ukraini. Он отметил, что позиция Лехтме никак не изменилась, и эта позиция известна журналистам. «Ждем результатов расследования, тогда и узнаем, в чем именно дело», - говорит Хуссар.
Сегодня Eesti Ekspress написал, что бывший работодатель Лехтме Анника Аррас обвиняет ее в краже на предприятии. По словам Хуссара, когда Лехтме решила баллотироваться в Рийгикогу от партии «Ээсти 200», он об этом он не знал: «Я не общался с Анникой Аррас. Как и все, кто решил дать Лехтме титул "Человека года", я был не в курсе».
На вопрос, поддержал бы Хуссар Лехтме, если бы она продолжила работу в Рийгикогу, председатель «Ээсти 200» ответил, что следует исходить из того, что Лехтме самостоятельно приняла решение покинуть парламент.
Информационная операция?
Существует мнение, что повышенный интерес СМИ к Лехтме означает, что против бывшей управляющей НКО Slava Ukraini ведется информационная операция. Например, такое мнение поддерживали член правления «Ээсти 200», министр иностранных дел Маргус Цахкна и председатель фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас. По словам Хуссара, журналист обязан задавать вопросы и у него есть на это право.
Один из журналистов также спросил у Хуссара, могла ли Лехтме финансировать «Ээсти 200» из тех средств, которые, как сообщил в интервью Postimees Александр Чернов, Лехтме возила из Украины.
«Йоханна-Мария Лехтме не пожертвовала ни цента партии "Ээсти 200"», - заявил Хуссар.
Александр Чернов, бывший менеджер украинской компании-партнера НКО Slava Ukraini IC Constructions, заявил в интервью Postimees, что Лехтме возила с Украины наличные.
«10 000. Больше 10 000 евро нельзя было вывезти из Украины. На границе смотрят, если ты не украинец, значит ты помощник и тебя не проверяют. Пропускают без очереди. Украинцев ненадолго задерживают на границе», - сказал Чернов, когда его спросили, о какой сумме наличных идет речь. Он не уточнил, перевозила она наличные один раз, или несколько.
9 мая Госпрокуратура возбудила уголовное дело по статье о присвоении имущества, чтобы расследовать использование средств, собранных НКО Slava Ukraini в поддержку Украины. В тот же день совет НКО Slava Ukraini на время расследования отозвал Лехтме из правления организации.
Сегодня Лехтме заявила, что покидает Рийгикогу. Она больше не является членом фракции «Ээсти 200», ее заменит Зюлейха Измайлова.
«Это мое личное решение. Как член Рийгикогу я буду находиться под повышенным вниманием общественности, что не позволит установить истину или провести справедливое расследование», - сказала она, добавив, что также хочет спасти от незаслуженного давления партию «Ээсти 200».