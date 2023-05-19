Лидер «Ээсти 200»: партия не получила от Лехтме ни цента

По словам Хуссара, он несколько раз обсуждал с Лехтме скандал, связанный с НКО Slava Ukraini. Он отметил, что позиция Лехтме никак не изменилась, и эта позиция известна журналистам. «Ждем результатов расследования, тогда и узнаем, в чем именно дело», - говорит Хуссар.

Сегодня Eesti Ekspress написал, что бывший работодатель Лехтме Анника Аррас обвиняет ее в краже на предприятии. По словам Хуссара, когда Лехтме решила баллотироваться в Рийгикогу от партии «Ээсти 200», он об этом он не знал: «Я не общался с Анникой Аррас. Как и все, кто решил дать Лехтме титул "Человека года", я был не в курсе».

На вопрос, поддержал бы Хуссар Лехтме, если бы она продолжила работу в Рийгикогу, председатель «Ээсти 200» ответил, что следует исходить из того, что Лехтме самостоятельно приняла решение покинуть парламент.

Информационная операция?

Существует мнение, что повышенный интерес СМИ к Лехтме означает, что против бывшей управляющей НКО Slava Ukraini ведется информационная операция. Например, такое мнение поддерживали член правления «Ээсти 200», министр иностранных дел Маргус Цахкна и председатель фракции «Ээсти 200» Марек Рейнаас. По словам Хуссара, журналист обязан задавать вопросы и у него есть на это право.