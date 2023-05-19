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Запад договорился ужесточить санкции против России за вторжение в Украину

BBC News Русская служба
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BBC
Тотального эмбарго на российские алмазы Запад так и не ввел. Карьер «Алросы» в Якутии.
Тотального эмбарго на российские алмазы Запад так и не ввел. Карьер «Алросы» в Якутии. Фото: AFP

Самые богатые и развитые демократические державы мира договорились ужесточить санкции против России за нападение на Украину. Страны «Большой семерки» на саммите в пятницу приняли декларацию об усилении давления на Кремль, в которую, однако, не попали наиболее радикальные предложения, включая тотальное торговое эмбарго.

Цель санкций - ограничить возможности Кремля продолжать вооруженную агрессию в Европе. Средства каждая страна выбирает отдельно, и потому заявления «Семерки» лишь определяют общее направление, а не конкретные санкции.

«Мы примем дополнительные меры для ограничения поставок в Россию всего, что имеет критическое значение для продолжения российской агрессии, включая оборудование и технологии, с помощью которых Россия восстанавливает мощь своей военной машины», - говорится в заявлении клуба G7.

В «Семерку», созданную для координации политики Запада после кризисов 1970-х годов, входят США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония. До аннексии Крыма в клуб входила и Россия, но ее выгнали, а место неформального восьмого члена занял Европейский союз как коллективный представитель 24 стран блока, не входящих в G7 напрямую.

Запад уже ввел всеобъемлющие финансовые и торговые санкции против России, и теперь сосредоточен на том, как они исполняются, а не на поиске новых ограничений. И США, и Япония, и Великобритания запретили практически всю торговлю с Кремлем, однако далеко не они были главным торговым партнером России до войны.

Эту позицию с большим отрывом занимал Евросоюз, и именно его торговые санкции наносят наибольший урон российской экономике. Однако и обратное верно, поэтому 27 стран ЕС действуют поступательно: эмбарго на нефтяной экспорт ввели лишь через год после начала войны, а запрета на импорт газа или алмазов до сих пор нет.

О том, что теперь наконец возьмутся за алмазы и газ, стали говорить перед нынешним саммитом «Семерки» в Хиросиме. Но в итоговом заявлении ни того, ни другого не оказалось. Как не попало туда и предложение ввести тотальное эмбарго на всю торговлю с Россией и делать из него исключения вместо нынешней системы отдельных запретов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, премьер Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, премьер Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме. Фото: PA Media

Помимо общего направления санкционного давления - ужесточать, а не смягчать - в декларации говорится о намерении усилить борьбу с обходом уже введенных санкций, а также заявлена общая цель добиться еще большего сокращения доходов Кремля от экспорта энергоносителей, ядерного топлива и металлов.

Перед встречей конкретные шаги в этом направлении предприняла только Великобритания. Она запретила импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Правда, она их сейчас и не покупает, да и в прошлом году общий объем попавшей под новые санкции торговли с Россией не превысил 55 млн фунтов - дома некоторых олигархов в Лондоне стоят дороже.

В прошлом году Британия импортировала алмазов на 1,6 миллиарда долларов, из которых российские камни - лишь на 4 миллиона. Львиную долю алмазов британцы покупают в Бельгии, Израиле, Индии и США, приводит агентство Reuters данные Trade Data Monitor.

Медь в России Британия не покупала ни в прошлом, ни в позапрошлом году, алюминия в 2022-м ввезла всего на 35 млн долларов, никеля - на 28 млн.

Главный покупатель российского сырья на Западе - Евросоюз. Алмазы не исключение, их ведущий импортёр - Бельгия. Она резко против запрета, поэтому шансы на то, что алмазы попадут в 11-й пакет санкций ЕС, стремятся к нулю.

Пакет этот только обсуждается, и требует единодушного одобрения 27 странами ЕС, среди которых есть и сторонники радикального разрыва с Россией, вроде Польши и стран Балтии, и апологеты умиротворения Владимира Путина через смягчение санкций, вроде Австрии и Венгрии.

BBC
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