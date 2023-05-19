Запад договорился ужесточить санкции против России за вторжение в Украину

О том, что теперь наконец возьмутся за алмазы и газ, стали говорить перед нынешним саммитом «Семерки» в Хиросиме. Но в итоговом заявлении ни того, ни другого не оказалось. Как не попало туда и предложение ввести тотальное эмбарго на всю торговлю с Россией и делать из него исключения вместо нынешней системы отдельных запретов.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер Канады Джастин Трюдо, президент США Джо Байден, премьер Великобритании Риши Сунак, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц на саммите G7 в Хиросиме. Фото: PA Media

Помимо общего направления санкционного давления - ужесточать, а не смягчать - в декларации говорится о намерении усилить борьбу с обходом уже введенных санкций, а также заявлена общая цель добиться еще большего сокращения доходов Кремля от экспорта энергоносителей, ядерного топлива и металлов.

Перед встречей конкретные шаги в этом направлении предприняла только Великобритания. Она запретила импорт российских алмазов, меди, алюминия и никеля. Правда, она их сейчас и не покупает, да и в прошлом году общий объем попавшей под новые санкции торговли с Россией не превысил 55 млн фунтов - дома некоторых олигархов в Лондоне стоят дороже.

В прошлом году Британия импортировала алмазов на 1,6 миллиарда долларов, из которых российские камни - лишь на 4 миллиона. Львиную долю алмазов британцы покупают в Бельгии, Израиле, Индии и США, приводит агентство Reuters данные Trade Data Monitor.

Медь в России Британия не покупала ни в прошлом, ни в позапрошлом году, алюминия в 2022-м ввезла всего на 35 млн долларов, никеля - на 28 млн.

Главный покупатель российского сырья на Западе - Евросоюз. Алмазы не исключение, их ведущий импортёр - Бельгия. Она резко против запрета, поэтому шансы на то, что алмазы попадут в 11-й пакет санкций ЕС, стремятся к нулю.