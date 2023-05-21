Скандал ⟩ Финны обвинили эстонских игроков в расизме и покинули турнир в Таллинне

По мнению тренера финского клуба, неоднократное расистское поведение и отказ от рукопожатия показали, что это не были прихоти отдельных игроков, поэтому нужно было дисквалифицировать всю команду.

«Наша мысль также заключалась в том, что турнир был полностью испорчен для двух наших игроков. Один из них вечером плакал - он не пошел с нами, когда мы отправились гулять, и на сегодняшнюю (субботнюю - прим.ред.) игру тоже не пошел. Он просто сидел на кровати и смотрел видео, хотя обычно он активный», - сказал Песонен.

Однако организаторы решили не наказывать всю команду Kohila, поскольку это плохо сказалось бы на других командах, участвующих в турнире, и наложили на молодых игроков, которые повели себя по-расистски, дисквалификацию на одну игру.

«Мы ответили, что спасибо, но это неприемлемо. Такое решение противоречит всем правилам Международной федерации баскетбола», - прокомментировал Песонен.

Утром в субботу руководители клуба MuK также поговорили с родителями своих подопечных, после чего было принято решение покинуть таллиннский турнир.

По словам Пююккё, в свете негативного опыта также маловероятно, что они вернутся в Эстонию в будущем. «Возможно, в будущем мы рассмотрим другие варианты», - сказал он.