В эти выходные на юношеском баскетбольном турнире Tallinn Nord Cup разразился расистский скандал, который завершился тем, что турнир покинула финская команда.
Скандал ⟩ Финны обвинили эстонских игроков в расизме и покинули турнир в Таллинне
Helsingin Sanomat пишет, что молодые игроки финского баскетбольного клуба Munkkiniemi Kisapojat (MuK) стали жертвами расистских нападок в матче юношеского турнира до 12 лет с командой Kohila SK.
По словам тренера финского клуба Антти Песонена, сначала находящегося на линии свободного броска темнокожего игрока MuK оскорбили расистским словом, позже эстонцы переключились на игрока клуба азиатского происхождения.
По словам тренера, дело не ограничилось только этим: после матча некоторые эстонские мальчишки не согласились пожать руку темнокожим финским помощникам тренера. Кроме того, выяснилось, что с игроком азиатского происхождения еще перед матчем во время разминки обращались ненадлежащим образом.
«На мой взгляд, это исключает возможность того, что в игре это произошло на эмоциях или что у медали две стороны, - сказал главный тренер мальчиков MuK в возрастной категории U12 Манне Пююккё. - Эти люди никогда раньше не встречались, и одна только мысль, что что-то подобное могло произойти перед матчем… только добавляет недоумения. Баскетбол - это та сфера, где чего-то такого меньше всего ожидаешь».
О расистском поведении финны также рассказали тренеру клуба Kohila, который затем приказал своим подопечным извиниться перед финскими игроками. Мальчики это сделали.
Затем люди из MuK обратились к организаторам, чтобы узнать, будет ли команда соперника полностью снята с турнира за такое поведение или будут наказаны только игроки, которые вели себя по-расистски.
По мнению тренера финского клуба, неоднократное расистское поведение и отказ от рукопожатия показали, что это не были прихоти отдельных игроков, поэтому нужно было дисквалифицировать всю команду.
«Наша мысль также заключалась в том, что турнир был полностью испорчен для двух наших игроков. Один из них вечером плакал - он не пошел с нами, когда мы отправились гулять, и на сегодняшнюю (субботнюю - прим.ред.) игру тоже не пошел. Он просто сидел на кровати и смотрел видео, хотя обычно он активный», - сказал Песонен.
Однако организаторы решили не наказывать всю команду Kohila, поскольку это плохо сказалось бы на других командах, участвующих в турнире, и наложили на молодых игроков, которые повели себя по-расистски, дисквалификацию на одну игру.
«Мы ответили, что спасибо, но это неприемлемо. Такое решение противоречит всем правилам Международной федерации баскетбола», - прокомментировал Песонен.
Утром в субботу руководители клуба MuK также поговорили с родителями своих подопечных, после чего было принято решение покинуть таллиннский турнир.
По словам Пююккё, в свете негативного опыта также маловероятно, что они вернутся в Эстонию в будущем. «Возможно, в будущем мы рассмотрим другие варианты», - сказал он.
Комментарий организатора турнира можно прочитать здесь.