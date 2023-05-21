Зюлейха Измайлова, приступающая к работе в Рийгикогу: вызывает неловкость приходить в парламент таким образом

Зюлейха Измайлова подтвердила, что приняла решение работать в Рийгикогу. Она не скрывала, что ее главным опасением является то, что в будущем у нее будет меньше времени на семью, но, по ее словам, она готова к испытаниям.

В социальных сетях Измайлова написала, что уход Лехтме из парламента привел ее в замешательство, но она пообещала отстаивать интересы своих избирателей и важных для них ценностей.

«Следствие выяснит, кто и в чем виноват, но Йоханна-Мария Лехтме приняла на данный момент правильное решение, подав в отставку».

На вопрос Postimees, есть ли в Рийгикогу законопроект, принятия которого она больше всего ждет, она ответила, что многие важные пункты были прописаны в коалиционном соглашении.

«Меня больше всего волнуют вопросы, связанные с окружающей средой и смягчением последствий изменения климата. Поскольку принятие закона о климате даст толчок многим другим областям, связанным с устойчивостью, начиная от повышения конкурентоспособности экономики, энергетики, защиты лесов, образования и заканчивая политикой мобильности и здорового питания. Закон о климате, на мой взгляд, является одним из самых важных законопроектов сегодняшнего Рийгикогу», - сказала она.

«Кроме того, коалиция согласовала ряд других необходимых шагов по улучшению эстонского общества - улучшение услуг для людей с ограниченными возможностями, лучшая защита прав женщин и детей и, конечно, равенство брака», - добавила Измайлова.

Также она сказала, что хотя она немного взволнована перед началом работы в Рийгикогу, для нее большая честь быть в парламенте и работать во имя ценностей, которые важны для ее избирателей.

Зюлейха Измайлова вступила в Партию зеленых 11 марта 2015 года, однако покинула ее в 10 февраля прошлого года.

На последних муниципальных выборах Измайлова получила поддержку 563 избирателей в Пыхья-Таллинне и заняла 11-е место в своем округе. На предыдущих муниципальных выборах она получила 662 голоса.

В 2017 году Центристская партия и Партия зеленых подписали коалиционное соглашение, в котором указывалось, что партии разделяют ориентированное на человека и социальное мировоззрение, которое подчеркивает сбалансированное и устойчивое развитие. Зюлейха Измайлова стала вице-мэром Таллинна.

В 2019 году Измайлова решила уйти с поста вице-мэра.